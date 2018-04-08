3 maçla 1.584 katı, en düşük oran...
Dün akşam Nesine.com'da efsane kuponlar tutturup güne damga vurdular!
Nesine.com'un "Kazanan 10" sayfası, her iddaa döneminde öne çıkan kuponları listeliyor. İnanılmaz kazançlar, yüksek oranlı tutan kuponlar, iddaaseverlerin ilgisini çekiyor.
861'inci iddaa dönemi henüz bitmedi ama dün akşam 2 efsane kupon güne damga vurdu!
Bir Nesine.com kullanıcısı 3 TL'ye 4.732 TL kazandı. 3 maçlık İY/MS kuponunda fire vermedi, 1.584 katı tutturdu!
Bir diğer Nesine.com kullanıcısı ise 3 TL'ye 4.159 TL kazandı. 5 maçlık İY/MS kuponunda firesi olmayan kullanıcı, 1.386 katı tutturdu!
Kazanan 10'daki diğer kuponları incelemek için buraya tıklayın!
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