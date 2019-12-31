3 liralık iddaa kuponu ile dünyaları kazandılar! İnanamayacaksınız...

Bu bir ilandır

Geçtiğimiz hafta 7 maçlık iddaa kuponunu 16 defa oynayıp 45+4 ve 90+3'te kazanan bir Misli.com üyesinin hikayesini paylaşmıştık.

75 bin lira kazanan Misli.com üyesinin hikayesine aşağıdaki haberimizden göz atabilirsiniz...

3 LİRALIK İDDAA KUPONU İLE DÜNYALARI KAZANDILAR! İNANAMAYACAKSINIZ...

Misli.com'da inanılmaz "kazanç" hikayeleri yazılmaya devam ediyor!

7-10 maçlık iddaa kuponu oynayıp kazanan birçok hikaye bizlere "Yok artık!" dedirtmişti, 3 liralık iddaa kuponu ile kazananları görünce gözlerinize inanamayacaksınız...

VARAN 1! Beşiktaş 9 kişi Gençlerbirliği'ne karşı ilk yarıyı geride kapadı, maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazandı. Manchester City 10 kişi kaldı ama 1-0 öne geçti, hatta 2-0'ı da buldu ama 3-2 kaybetti.

Misli.com üyesi 3 lira ile 525,00 katı kazandı!

VARAN 2! Sivasspor ikinci yarıda Göztepe'nin kilidini açabildi, Alanyaspor 90+'da Cisse ile kazandı, Boluspor 9 kişi kalıp Eskişehirspor'a ikinci yarının başında yakalandı ve Keçiörengücü ilk yarıyı pas geçip ikinci yarıda Akhisarspor'u devirdi.

Misli.com üyesi 3 lira ile 448,80 katı kazandı!

VARAN 3! 8 maçlık o klasikleşen iddaa kuponlarından biri ama hikayesi de var elbette...

İskoçya'nın kuzey kasabası Angus'ta yarı profesyonel bir şekilde futbol oynayan Montrose, Forfar deplasmanında 90'da kazandı ve Misli.com'da bir üyeye 3 liraya 417,66 katı kazandırdı!

Misli.com'da oynadılar, kazandılar! Kazanan kuponları görmek için buraya tıklayın!

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