3. forveti, kurtarıcı oldu
Roberto Soldado, bu sezon Fenerbahçe'nin en golcü ismi durumunda.
Sezon başında forma bulmakta zorlanan İspanyol forvet yine de azimle çalıştı. Yeniden formayı kazanan Soldado, toplam 12 gole katkı sağladı.
F.BAHÇE’de sezon başında Islam Slimani ve Michael Frey transferleri sonrasında kadroda üçüncü forvet konumuna düşen Roberto Soldado, ilerleyen dönem boyunca tecrübesi ve klasıyla fark yarattı. Kiralık olarak kadroya katılan Andre Ayew’in varlığıyla forma şansı iyice düşen 33 yaşındaki oyuncu yine de pes etmedi. Süper Lig’deki ilk golünü, ancak düzenli oynatılmaya başlandığı ocak ayında Bursaspor ağlarına yollayan İspanyol forvet, o günden sonra daha çok sorumluluk aldı.
MART AYINDA COŞTU
Mart ayında arka arkaya 3 maçta ağları sarsan Soldado, Valencia günlerindeki yüksek formuna dönüşünün sinyallerini verdi. İdmanlarını hiç aksatmayan, bu sezon şimdiye dek yedi kez ağları sarsan tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe’de bu sezon en golcü futbolcu olmayı başarırken, 5 de asist yaptı.
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