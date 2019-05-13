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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
13.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

3. forveti, kurtarıcı oldu

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3. forveti, kurtarıcı oldu

Roberto Soldado, bu sezon Fenerbahçe'nin en golcü ismi durumunda.

Sezon başında forma bulmakta zorlanan İspanyol forvet yine de azimle çalıştı. Yeniden formayı kazanan Soldado, toplam 12 gole katkı sağladı.

F.BAHÇE’de sezon başında Islam Slimani ve Michael Frey transferleri sonrasında kadroda üçüncü forvet konumuna düşen Roberto Soldado, ilerleyen dönem boyunca tecrübesi ve klasıyla fark yarattı. Kiralık olarak kadroya katılan Andre Ayew’in varlığıyla forma şansı iyice düşen 33 yaşındaki oyuncu yine de pes etmedi. Süper Lig’deki ilk golünü, ancak düzenli oynatılmaya başlandığı ocak ayında Bursaspor ağlarına yollayan İspanyol forvet, o günden sonra daha çok sorumluluk aldı.

MART AYINDA COŞTU

Mart ayında arka arkaya 3 maçta ağları sarsan Soldado, Valencia günlerindeki yüksek formuna dönüşünün sinyallerini verdi. İdmanlarını hiç aksatmayan, bu sezon şimdiye dek yedi kez ağları sarsan tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe’de bu sezon en golcü futbolcu olmayı başarırken, 5 de asist yaptı.

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