‘3 büyük’te oynasaydım Roma’ya transfer olamazdım

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
31.03.2018 - 22:10, Son Güncelleme:

‘3 büyük’te oynasaydım Roma’ya transfer olamazdım

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‘3 büyük’te oynasaydım Roma’ya transfer olamazdım

Cengiz Ünder’den Spor Arena Plus’a çok özel röportaj...

- İtalya’da ilk ne öğrendi, hayatında ne gibi değişiklikler oldu?

- ‘Benden sonra Avrupa’ya onlar gidecek’ dediği Türkler kim?

- Roma’daki takım arkadaşları kendisine nasıl sesleniyor?

‘3 büyük’te oynasaydım Roma’ya transfer olamazdım

SPOR Arena Plus’ın nisan sayısına Roma’daki milli gururumuz Cengiz Ünder konuk oldu. “Üç büyüklerde oynasaydım Roma’ya transfer olamazdım” diyen genç futbolcu, İtalya’daki günlerinden milli takıma, gelecekteki hedeflerinden özel yaşamına dek hemen her konudaki sorulara samimiyetle yanıt verdi..

- Göksel Gümüşdağ, Cengiz’e neden, “Seni artık tesislerden göndermemiz gerekiyor” dedi?

- Manchester City’den de teklif almasına rağmen neden Roma’ya gitti?

- Cengiz’in, “Benden sonra Avrupa’ya onlar gidecek” dediği Türk futbolcular kim?

- En çok hangi futbolcuyla aynı takımda oynayamadığı için üzülüyor?

- Roma’da takım arkadaşları ona ilk olarak hangi İtalyanca kelimeyi öğretti?

- Devre arasında Galatasaray’la görüştü mü?

- Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacağı Barcelonalı Messi için ne düşünüyor?

- Kız arkadaşı var mı? Evliliği bakış açısı nedir? En iyi 11’inde hangi futbolcular var?

- Hayran olduğu ünlüler hangileri?

Bunlar ve daha birçok sorunun cevapları Spor Arena Plus’ta...

SPOR ARENA PLUS AYNI ZAMANDA DERGİLİK’TE

SPOR Arena Plus, Dergilik uygulaması ile IOS ve Android işletimli akıllı telefonlardan ve tablet bilgisayarlardan da indirilebiliyor.

‘3 büyük’te oynasaydım Roma’ya transfer olamazdım

HER SAYI REKOR!

DİJİTAL çağın spor dergisi Spor Arena Plus’ın her sayısı ayrı bir rekor kırıyor. Şubattaki ilk sayısı Dergilik’ten 42 bin defa indirilen derginin mart sayısı 69 bin defa indirildi. Derginin nisan sayısında ‘Türkiye’nin en çok kart gören futbolcuları’, ‘Kadın futbolu gerçeği’ gibi çarpıcı araştırmalar yer alıyor.  

NASIL SATIN ALABİLİRSİNİZ?

1- ‘edergi.sporarena.com’ veya ‘hurriyet.com.tr/edergi-sporarena’ adresine girip ‘Satın Al’ butonuna basın.

2- Derginin hangi sayısını satın almak istediğinizi seçin ve ‘Sepete Ekle’ butonuna basın.

3-  Açılan sayfada ‘Satın Al’ butonuna basarak ilerleyin.

4- İletişim için gerekli e-mail ve fatura adresi bilgilerini yazın ve ‘Ödeme Seçenekleri’ butonuna basın.

5- Banka kredi kartı bilgilerini yazın ve onaylayın.

6- İşleminiz tamamlandı. ‘İndir’ linkine basıp, dergiyi PDF olarak indirebilirsiniz. Ayrıca ‘İndirme’ linki e-mail adresinize gönderilecektir.

‘3 büyük’te oynasaydım Roma’ya transfer olamazdım

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