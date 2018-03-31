‘3 büyük’te oynasaydım Roma’ya transfer olamazdım
Cengiz Ünder’den Spor Arena Plus’a çok özel röportaj...
- İtalya’da ilk ne öğrendi, hayatında ne gibi değişiklikler oldu?
- ‘Benden sonra Avrupa’ya onlar gidecek’ dediği Türkler kim?
- Roma’daki takım arkadaşları kendisine nasıl sesleniyor?
SPOR Arena Plus’ın nisan sayısına Roma’daki milli gururumuz Cengiz Ünder konuk oldu. “Üç büyüklerde oynasaydım Roma’ya transfer olamazdım” diyen genç futbolcu, İtalya’daki günlerinden milli takıma, gelecekteki hedeflerinden özel yaşamına dek hemen her konudaki sorulara samimiyetle yanıt verdi..
- Göksel Gümüşdağ, Cengiz’e neden, “Seni artık tesislerden göndermemiz gerekiyor” dedi?
- Manchester City’den de teklif almasına rağmen neden Roma’ya gitti?
- Cengiz’in, “Benden sonra Avrupa’ya onlar gidecek” dediği Türk futbolcular kim?
- En çok hangi futbolcuyla aynı takımda oynayamadığı için üzülüyor?
- Roma’da takım arkadaşları ona ilk olarak hangi İtalyanca kelimeyi öğretti?
- Devre arasında Galatasaray’la görüştü mü?
- Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacağı Barcelonalı Messi için ne düşünüyor?
- Kız arkadaşı var mı? Evliliği bakış açısı nedir? En iyi 11’inde hangi futbolcular var?
- Hayran olduğu ünlüler hangileri?
Bunlar ve daha birçok sorunun cevapları Spor Arena Plus’ta...
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DİJİTAL çağın spor dergisi Spor Arena Plus’ın her sayısı ayrı bir rekor kırıyor. Şubattaki ilk sayısı Dergilik’ten 42 bin defa indirilen derginin mart sayısı 69 bin defa indirildi. Derginin nisan sayısında ‘Türkiye’nin en çok kart gören futbolcuları’, ‘Kadın futbolu gerçeği’ gibi çarpıcı araştırmalar yer alıyor.
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1- ‘edergi.sporarena.com’ veya ‘hurriyet.com.tr/edergi-sporarena’ adresine girip ‘Satın Al’ butonuna basın.
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3- Açılan sayfada ‘Satın Al’ butonuna basarak ilerleyin.
4- İletişim için gerekli e-mail ve fatura adresi bilgilerini yazın ve ‘Ödeme Seçenekleri’ butonuna basın.
5- Banka kredi kartı bilgilerini yazın ve onaylayın.
6- İşleminiz tamamlandı. ‘İndir’ linkine basıp, dergiyi PDF olarak indirebilirsiniz. Ayrıca ‘İndirme’ linki e-mail adresinize gönderilecektir.
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