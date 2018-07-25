3 büyüklerin maçları D-Smart'ta!
Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa kupaları ön eleme turu maçları ve 3 büyüklerin hazırlık maçları HD kalitesiyle D-Smart’ta! Türkiye’nin yenilikçi dijital yayın platformu D-Smart, son şampiyon Galatasaray, yeni yönetimi ve teknik kadrosuyla Fenerbahçe, Avrupa Ligi hedefiyle Beşiktaş’ın yeni transferlerinin ilk kez seyirci karşısına çıkacağı sezon öncesi hazırlık maçlarını futbol severler ile buluşturuyor.
Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa kupalarında oynayacağı ön eleme turu iç saha maçlarını ve 3 büyüklerin hazırlık maçları D-Smart'tan izlenebilecek.
Beşiktaş’ın B36 Torshavn; Galatasaray’ın AEK; Fenerbahçe’nin Cagliari ve Benfica maçlarını D-Smart’lılar Spor Smart HD kanalından (77. Kanal) takip edebilecek.
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