3 büyüklerin Emre Akbaba savaşı! Başakşehir...
Ligde 24 maçta 9 gol ve 7 asistlik performans sergileyip Milli Takım’a yükselen genç yıldızın transferi için Galatasaray, Fenerbahçe ev Beşiktaş devrede... Ayrıca Başakşehir de Emre Akbaba ile temas hainde...
Bu sezon Süper Lig'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Aytemiz Alanyasporlu Emre Akbaba transferin gözdesi haline geldi.
16 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ
24 maçta 9 gol ve 7 asistlik performans sergileyip Milli Takım'a yükselen 25 yaşındaki orta alan oyuncusunun transferi için Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe devrede. Ayrıca Emre Akbaba ile ilk teması devre arasında sağlayan Başakşehir yönetimi de girişimlerini sürdürüyor.
FİYATI 5 MİLYON EURO
Alanyaspor yönetiminin, 10 numara ve sol kanat pozisyonlarında görev yapan genç yıldızın fiyatını 5 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi. Sezonun bitmesinin ardından resmi görüşmeler başlayacak ve işler iyice kızışacak. Transfer yarışının galibinin hangi takım olacağı büyük bir merakla bekleniyor.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Emre'nin sözleşmesinin 2019'da bitecek olması Alanya'nın elini zayıflatıyor. (Takvim)
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