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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
02.05.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

3 büyüklere kötü haber! 4,5 milyon euroya...

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3 büyüklere kötü haber! 4,5 milyon euroya...

Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ın talipleri artıyor. Sözleşmesindeki serbest kalma maddesi de performansı göz önüne alındığında Avrupalı kulüplere oldukça cazip geliyor. İşte transfere dair detaylar...

Kaan Ayhan transferin gözdesi! İşte serbest kalma maddesi...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan yaz dönemini hareketli geçireceğe benziyor. 2016 yazında Schalke 04'ten Düsseldorf'a transfer olan ve performansını her geçen yıl geliştirerek Milli Takım'a kadar yükselen 24 yaşındaki futbolcuya Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, İngiltere Premier League ve Spor Toto Süper Lig'den birçok talip var.

SERBEST KALMA MADDESİ VAR!

Düsseldorf ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar süren Kaan'ın sözleşme detaylarında ise ona talip olan kulüpleri heyecanlandıracak bir madde bulunuyor. Kaan'ın bu sezon sonuna kadar serbest kalma maddesi 4,5 milyon Euro. Kaan'ı izleyen gözlemcilerin, 'Uzun yıllardır Bundesliga tecrübeli var. Bunun yanında Türkiye ile A Milli Takım oynuyor ve daha 24 yaşında. Bu seviyede bir futbolcu için oldukça makul bir miktar' analizinde bulunduğu öğrenildi.

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3 büyüklere kötü haber 4,5 milyon euroya...

LAZIO TEKLİF YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Düsseldorf'tan aylık brüt 60 bin Euro kazanan Kaan Ayhan için İtalya'dan Lazio teklif yapmaya hazırlanıyor. La Gazzetta dello Sport, Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin Almanya'ya geleceği ve Düsseldorf'la masaya oturacağını yazdı. Alman Bild ise Werder Bremen'in Kaan'ı listesine aldığını vurguladı. Milli yıldızın adı Türkiye'de de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'la anılıyor.

ALMANYA'DAN ANLAMLI ÖDÜL

Öte yandan Kaan Ayhan, Avrupa Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Birliği tarafından anlamlı bir ödüle layık görüldü. Milli futbolcu 'Yılın En Başarılı Göçmen Sporcusu' ödülünü aldı.

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Bundesliga'da lider Bayern Münih geçtiğimiz hafta Nürnberg deplasmanında 2 puan bırakmıştı...

Nurnberg 1-1 Bayern Münih (MAÇ ÖZET)Almanya Bundesliga'da lider Bayern Münih, deplasmanda düşme hattında bulunan Nürnberg ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı 0-0 berabere tamamlanan karşılaşmada Nürnberg ikinci yarının başında 48. dakikada Matheus Pereira’nın golüyle 1-0 öne geçti. Bayern Münih bu gole 75. dakikada Serge Gnabry ile cevap verdi ve 1-1’lik eşitliği sağladı. Nürnberg 89. dakikada Bayern Münih'li futbolcu Alphonso Davies'in ceza sahasında rakibine faul yaptığından dolayı penaltı kazandı. Tim Leibold penaltı atışını gole çeviremeyince karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Bayern Münih, puanını 71'e çıkartarak, dün Schalke 04’e 4-1 yenilen Borussia Dortmund’un 2 puan önünde liderliğini sürdürdü. Nürnberg ise, 19 puanla 17. sırada yer aldı.
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