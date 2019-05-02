3 büyüklere kötü haber! 4,5 milyon euroya...
Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ın talipleri artıyor. Sözleşmesindeki serbest kalma maddesi de performansı göz önüne alındığında Avrupalı kulüplere oldukça cazip geliyor. İşte transfere dair detaylar...
Kaan Ayhan transferin gözdesi! İşte serbest kalma maddesi...
Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan yaz dönemini hareketli geçireceğe benziyor. 2016 yazında Schalke 04'ten Düsseldorf'a transfer olan ve performansını her geçen yıl geliştirerek Milli Takım'a kadar yükselen 24 yaşındaki futbolcuya Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, İngiltere Premier League ve Spor Toto Süper Lig'den birçok talip var.
SERBEST KALMA MADDESİ VAR!
Düsseldorf ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar süren Kaan'ın sözleşme detaylarında ise ona talip olan kulüpleri heyecanlandıracak bir madde bulunuyor. Kaan'ın bu sezon sonuna kadar serbest kalma maddesi 4,5 milyon Euro. Kaan'ı izleyen gözlemcilerin, 'Uzun yıllardır Bundesliga tecrübeli var. Bunun yanında Türkiye ile A Milli Takım oynuyor ve daha 24 yaşında. Bu seviyede bir futbolcu için oldukça makul bir miktar' analizinde bulunduğu öğrenildi.
LAZIO TEKLİF YAPMAYA HAZIRLANIYOR
Düsseldorf'tan aylık brüt 60 bin Euro kazanan Kaan Ayhan için İtalya'dan Lazio teklif yapmaya hazırlanıyor. La Gazzetta dello Sport, Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin Almanya'ya geleceği ve Düsseldorf'la masaya oturacağını yazdı. Alman Bild ise Werder Bremen'in Kaan'ı listesine aldığını vurguladı. Milli yıldızın adı Türkiye'de de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'la anılıyor.
ALMANYA'DAN ANLAMLI ÖDÜL
Öte yandan Kaan Ayhan, Avrupa Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Birliği tarafından anlamlı bir ödüle layık görüldü. Milli futbolcu 'Yılın En Başarılı Göçmen Sporcusu' ödülünü aldı.
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