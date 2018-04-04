3 bin 600 kadın futbolcu bir Messi etmiyor
FAAL futbolcular arasında dünyanın en yetenekli ismi olarak kabul edilen Lionel Messi, sadece Barcelona’dan yılda 53 milyon dolar alıyor. Reklam, sponsor, imaj hakları vs. gibi gelirlerle birlikte Arjantinli futbolcunun yıllık kazancı 100 milyon doları buluyor. Messi’nin ezeli rakibi Cristiano Ronaldo’nun kazandığı para da aşağı yukarı aynı seviyede.
Peki, kadın futbolunda durum ne? Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), kadın futbolundaki tabloyu ortaya çıkarabilmek için dünya çapında bir araştırma yaptı. 3 bin 600 profesyonel kadın futbolcunun katıldığı araştırmadan çıkan sonuçlar son derece çarpıcı idi. Rapor, kadın-erkek eşitsizliğinin en ağır biçimde hissedildiği sektörlerin başında ‘maalesef’ futbolun geldiğini ortaya koydu.
Kadın futbolculara en çok ücret ödenen Fransa, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde birinci lig seviyesindeki erkek futbolcuların aylık ortalama kazançları on binlerce doları bulurken, kadınlarda, inanması güç ama 600 dolar. Kulüplerinden ayda 4 bin dolardan fazla alabilen kadın futbolcular ‘mutlu azınlık’ olarak adlandırılıyor, zira sayıları çok az. Avrupa’nın 5 büyük ligindeki tüm kadın futbolculara ödenen yıllık ücret, Barcelonalı Messi, PSG’li Neymar ve Real Madridli Ronaldo’nun 1’er yıllık kazançlarının yanına bile yaklaşamıyor.
Yüzde 90’ı futbolda bir gelecek görmüyor. Bunun en büyük nedeni ise, kazançlarının çok düşük olması ya da hiç olmaması. 3 bin 600 futbolcunun yarıya yakın bölümü kulüplerinden herhangi bir ücret alamadıklarını söylüyor. Futboldan para kazandıklarını söyleyenlerin yüzde 33’ü de, geçinmek için başka işler yapmak zorunda kalıyor. Yüzde 46’sı ise geleceklerini sağlama almak gayesiyle üniversite eğitimine devam ediyor.
Para olayını bir kenara bıraktık, yüzde 53’ünün sözleşmesi bile yok. Yani, kulüplerine karşı hiçbir hak iddia edemiyorlar.
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