3 BİN 360 ELMASLI, 600 SAFİRLİ KEMER

Cumartesi günkü Mayweather-McGregor boks maçında işin ucunda unvan ve bu unvanın kemeri yok. Ama WBC maça adını "money belt" (para kemeri) verdiği bir ödül koydu. Timsah derisinden kemerin üzerinde 3 bin 360 elmas, 600 safir, 300 zümrüt ve 1.5 kilogram 24 ayar altın var.

Floyd Mayweather ve Conor McGregor, Cumartesi gecesi Las Vegas'ta ringde kapışacak... Boks dünyasının merakla beklediği bu maçta işin ucunda bir dünya şampiyonluğu unvanı ve kemeri yok. Ama Dünya Boks Konseyi (WBC) bu dev maça bir kemer koydu. WBC Başkanı Mauricio Sulaiman, "money belt" (para kemeri) adını verdiği kemeri iki boksörün katıldığı basın toplantısında tanıttı. Timsah derisinden yapılan kemerin üzerinde 3 bin 360 elmas, 600 safir, 300 zümrüt ve 1,5 kilogram 24 ayar altın bulunuyor. Kemerin maddi değeri henüz açıklanmadı. Ancak WBC'nin Mayweather-Pacquiao maçına koyduğu 1 milyon dolarlık zümrüt kemerden daha değerli olduğu konuşuluyor.