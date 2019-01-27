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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ahmet ERCANLAR
27.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

3 antrenmanla sağ açığa

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3 antrenmanla sağ açığa

Yeni transfer Moses, yarın ilk 11'de sahaya çıkacak...

Moses’ın gelişiyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal, Andre Ayew’i sola çekecek, Valbuena kulübeye gidecek. Forvette Soldado gol arayacak. Skrtel’in yokluğunda ise stoperde Roman Neustadter görev alacak.

Ligde düşme hattının hemen üstünde yer alan, kupaya son 16 turunda havlu atan F.Bahçe’de teknik direktör Ersun Yanal kötü gidişe son vermek için çareler arıyor. Tecrübeli teknik adam, Victor Moses’ın gelişiyle birlikte ilk 11’de değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Yanal’ın yeni planında, Chelsea’den kiralanan Moses sağ kanada monte edilirken, Ayew ise sol kanada geçecek. F.Bahçe, Yeni Malatya hazırlıklarını bugün tamamlarken, Moses böylece sarı lacivertlilerle üç antrenman sonrası ilk 11’de sahaya çıkmış olacak. Valbuena’ya ise yedek kulübesi yolu görünecek.

Takıma yeni katılmasına karşın, İstanbul’a hazır gelen Moses’ın antrenmanlarda fizik anlamında iyi görünmesi ve takıma çok kolay adapte olması teknik direktör Ersun Yanal’ı sevindirdi. Sarı lacivertlilerde uzun zamandır sahalardan uzak olan Alper Potuk da tam olarak hazır ve oynayabilecek duruma geldi. Yanal, Yeni Malatya maçında Alper Potuk’a en azından ikinci devre şans verebilir. Forvette Soldado oynarken, Skrtel’in yokluğunda ise stoperde Neustadter görev alacak. Fenerbahçe karşılaşma öncesi son hazırlığını bugün yapacak ve pazartesi mutlaka kazanma parolası ile sahaya çıkacak.

Fiziksel durumu Yanal'ı memnun etti

Fenerbahçe ile ilk antrenmanına cuma akşamı çıkan Moses dünkü antrenmanda da yer aldı. Nijeryalı futbolcu fiziksel durumu ve hırsıyla teknik direktör Ersun Yanal’ın beğenisini kazandı.

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