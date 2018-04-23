'3-0 olmaması maçın seyrini değiştirdi'
Gazetemiz muhabiri Ahmet Ercanlar ilk yarısı 2-1 biten Fenerbahçe-Antalyaspor maçını değerlendirdi.
Maçın ilk devresinde istekli, pres yapan ve gole yakın bir Fenerbahçe vardı. Yardımcı hakem Serkan Çimen'in Antalyasporlu futbolculardan gelen bir topa ve Neustadter'in dokunması ile atılan gole ofsayt vermesi ve skorun 3-0 olmaması maçın seyrini değiştirdi.
Şimdi soralım skor 3-0 olsa Antalyaspor attığı gol öncesi orada o presi yapar mıydı yoksa maçı bırakır mıydı? Yardımcı hakemin bu çok büyük hatası ile devreye 2-1 girildi ve Fenerbahçe adına maç zor girdi.
Fenerbahçe taraftarı maç ile çok fazla ilgilenmiyor. Sadece Şenol Güneş'e olan tepkilerini dile getiriyorlar. Ancak İkinci devre 3. gol çabuk gelmezse Fenerbahçe için sıkıntılı bir süreç olabilir. bu nedenle maça dönüp takımlarını desteklemeliler.
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