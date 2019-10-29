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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.10.2019 - 18:51, Son Güncelleme:

29 Ekim Farkındalık Koşusu tamamlandı

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29 Ekim Farkındalık Koşusu tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Engelsiz bir dünya için biz de varız" sloganıyla ilk kez düzenlenen 29 Ekim Farkındalık Koşusu sona erdi.

Farklı engel gruplarından gençlerin katılımıyla 27 Ekim Pazar sabahı İstanbul'dan başlayan, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'dan geçen bayrak yarışı formatındaki 450 kilometre uzunluğundaki koşu, Ankara'da tamamlandı.

Sporcuları Ankara’da, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu karşıladı. Sayın Bakanımız, Belpa Buz Pateni Sarayı'nda buluştuğu sporcularla Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkuru'na kadar yürüdü. 

“Sporun birleştiren, engel tanımayan ruhunu bugün hep birlikte görüyoruz”
Bakan Kasapoğlu, yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin 96. yılını kutlamanın sevinci, gururu ve heyecanı içindeyiz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi hürmetle ve minnetle yad ediyoruz. Elbette bugün sporcu arkadaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz etkinlik de o anlamda önemli. 450 kilometrelik bir parkuru tamamladılar. Biz de onlarla birlikte koşuyu tamamlayacağız. Sporun birleştiren, engel tanımayan ruhunu bugün hep birlikte görüyoruz. Farkındalığı artırma amacıyla gerçekleşen bu faaliyetin Cumhuriyet Bayramı'nın vesilesiyle bugün tamamlanması ayrı bir önem arz ediyor. Buradaki tüm arkadaşlarım, kardeşlerim, sporcularımızın bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Bitiş çizgisi geçildikten sonra sporcular, organizasyonun düzenlendiği 6 kenti ve "engellilik", "çevre duyarlılığı", "dayanışma", "gönüllülük", "birlik ve beraberlik", "gençlik ve cumhuriyet" temalarını temsil eden sembolleri, Bakan Kasapoğlu'na verdi.
Bakan Kasapoğlu da yanındaki Türk bayrağını, Anıtkabir'e götürülmek üzere katılımcılara takdim etti.

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