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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.10.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

29 Ekim Atatürk koşusuna ilgi büyük!

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29 Ekim Atatürk koşusuna ilgi büyük!

İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen 8K Atatürk Koşusu, 29 Ekim Salı günü DudulluOSB’nin hizmete açtığı ile Türkiye’nin en büyük Spor ve Yaşam Merkezi olan We’ll Club’ta gerçekleşecek.

OSB’ler arasında bir ilk olma özelliği taşıyan uluslararası 8K Atatürk Koşusu’na tüm illerden ve yurtdışından toplamda bini aşkın sporcu katılacak. Ultra Maraton Atleti ve Macera Yarışçısı Faruk Kar ve Utkuer Yaşar’ın danışmanlığında gerçekleşecekkoşu, yarışın ev sahibi We’ll Club’ın festival alanında 11:00’dekayıt masası açılışı ile başlayacak. Türkiye Atletizm Federasyonu hakem ve gözlemcilerinin yönetiminde 15:00’te start verilecek olan 8K Atatürk Koşusu’nda tüm katılımcılar, Türkiye’de sanayinin nabzının tutulduğu Dudullu OSB’de koşma deneyimi yaşayacak.

300’den Fazla Çocuk Sporcu Katılıyor!

Saatler 14:00’ü gösterdiğinde Çocuk Koşusu ile Cumhuriyetimizin sağlam temelleri olan sporsever minikler koşucu tişörtlerini giyerek ilk profesyonel yarışlarını gerçekleştirmiş olacak. Parkuru tamamlayan minik sporcular madalya ve hediyelerle ödüllendirilirken Workbee Event ile festival alanında Galaksi keşfi ve robotik kodlama atölyeleriyle eğlencenin tadını çıkaracaklar.

Dudullu OSB’den Gençlere Destek!

Gençleri spor ve sağlıklı yaşama teşvik etmek ve eğitimlerine destekte bulunmak amacıyla 16-19 yaş kategorisinde yarışarakkürsüye çıkmaya hak kazanan genç koşucular toplamda 6.500 TL para ödülünün sahibi olacak. 

Finalde 41 Bin 500 TL Para Ödülü ve Çoşkulu Cumhuriyet Kutlamaları!

Değerlendirmelerinin kadın ve erkek olarak 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, ve 50+ kategorisinde yapılacağı; parkuru tamamlayan tüm sporcuların katılım madalyası ile ödüllendirileceği Atatürk Koşusu’nda finalistler toplamda 41 Bin 500 TL para ödülüne sahip olurken, çocuklara özel bilimsel etkinliklerden Zumba’ya; ödüllü yarışmalardan DJ performansına kadar görkemli 29 Ekim kutlamalarıyla Cumhuriyet Bayramı coşkusu doruklarda yaşanacak.

Destekçi Markalar da Festival Alanında

Decathlon Türkiye iş birliği ile gerçekleşecek etkinlikte, Coca-Cola İçecek Powerade, Damla su Suunto, Salomon, Suplementler.com, Dardanel Mr.No ürün hediye ve ikramlarıyla festival alanında yer alırken; Anadolu Sağlık Merkezi ve FSM Group ve Batıgöz Hastaneleri ise koşunun sağlık sponsorluğunuüstlenecek!

DUDULLU OSB İLE TANIŞIN!

1998’den beri ilklerin peşinde koşan Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’nin en yeşil OSB’si olmanın yanı sıra; Türkiye’nin en gelişmiş İtfaiye yerleşkesini ve İstanbul’un en büyük kreşi olan Kampüs Kreş’i hizmete açarak vizyoner gücünü ortaya koymakta ve bu vizyoner güç ile modern ve yenilikçi yatırımlarını sürdürmektedir. Bölgenin spora ve sağlıklı yaşama verdiği önemi vurgulayan son yatırımı olan We’ll Club, 30.000 m²ile Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı spor ve yaşam merkezi olma özelliği taşımaktadır.

29 Ekim Atatürk koşusuna ilgi büyük

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