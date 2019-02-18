28 yılın en kötü Fenerbahçe'si
Son olarak Konya ile berabere kalan F.Bahçe evindeki ilk 11 lig maçı itibariyle 28 sezonun en kötü performansına imza attı
Konyaspor beraberliğiyle iç saha puan kaybı 16'ya yükselen Fenerbahçe, evindeki ilk 11 lig maçı itibarıyla son 28 sezonun en kötü performansını sergiledi. Sarı lacivertlilerin gönderilen teknik adamları Cocu ile Koeman, iç sahada birer lig galibiyeti görebildi. Kanarya, daha kötü iç saha performansını ise 1990- 1991'de yine bir Hollandalı teknik adam olan Guus Hiddink ile yaşamıştı. F.Bahçe evinde bu sezon Kayseri ve A.Gücü'ne yenildi. Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa, Erzurum ve Konya ile berabere kaldı.
10 KİŞİYLE KAFA KAFAYA!
Konya 10 kişiyle F.Bahçe'ye kafa tuttu. Kanarya, kat edilen mesafede 113 km.'ye ulaşırken, rakibi maçı 110,5 km. ile tamamladı. Sprintte rakip 104'e 103 üstünlük kurdu. Saatteki hız F.Bahçe'nin 6,5 km., Konya'nın ise 6,8 km. olarak ölçüldü. Yüksek şiddetli koşu istatistiğinde ev sahibi 4 bin 926 m., Konya 4 bin 622 m. ile karşılaşmayı tamamladı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit, rövanş maçı öncesi çalışmalarına devam ediyor...
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