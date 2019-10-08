27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın sahibini bulacak!
Basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, yarın sahibini bulacak.
Geçen sezon hem Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo, son play-off finalisti ile Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ile Kayseri'de karşı karşıya gelecek.
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'ndeki mücadele saat 18.00'de başlayacak.
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