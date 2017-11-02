25 yıldır Beşiktaş gibisini görmedim

BÖYLE ATMOSFER DÜNYADA YOK BENZERİNİ BULMAK İMKANSIZ

JOSE FELIX DIAZ / (MARCA)

25 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Dünyanın birçok ülkesinde futbol maçları izledim, hayatım boyunca böyle bir atmosfer görmedim. Beşiktaş gerçekten harika bir stada sahip. Taraftarları ise futbol statlarında çok az görebileceğimiz özellikte. Çok farklılar ve benzerini bulmak mümkün değil. Şampiyonlar Ligi’ndeki performanslarına bakacak olursak; ilerisini konuşmak için henüz erken ancak iyi bir takımlar. Konu Şampiyonlar Ligi olunca bazen her şey mümkün olabiliyor.

TARAFTARLAR ÇOK TUTKULU POZİTİF VE OYUNA KATILIYOR

TANCREDI PALMERI / (BEIN SPORTS)

BEŞİKTAŞ fiziksel yönden oldukça iyi bir takım. Cenk Tosun hem kanatta hem de ceza sahası içinde son derece güçlü bir oyuncu. Takımına yardım ediyor, atağa çıkarıyor ve marke edilemiyor. Monaco’lu Jemerson hiçbir pozisyonda onu durduramadı. Beşiktaş taraftarı statta inanılmaz bir atmosfer yarattı. Ekstrem işler yapıyorlar. Türk futbolu çoğu zaman fanatizm ve negatif durumlarla anılırdı ama Beşiktaş’ta pozitif, tutkulu ve oyuna katılan bir taraftar topluluğuna şahitlik ettim.

CENK, HARRY KANE’DEN DAHA YETENEKLİ BİR GOLCÜ

ALEKS KLOSOK / (CNN)

BU inanılmaz bir deneyimdi. Taraftarın yarattığı atmosfer İngiltere Premier Ligi’nden farksızdı. Bu tutku ve isteği anlatmaya sözler yetmez. Cenk Tosun Şampiyonlar Ligi için oldukça iyi bir golcü. Ama Quaresma ve Babel gibi oyuncular da onun bu performansına büyük katkı sağlıyorlar. Cenk’i Tottenham’dan Harry Kane ile kıyaslayanlar için şunu söyleyebilirim; ikisi farklı tipte oyuncular. Kane tamamen gücüyle oynuyor, Cenk ise gücünden ziyade yetenekleriyle dikkat çekiyor.

BU STAT BİR MÜCEVHER BENİ HER YÖNDEN ETKİLEDİ

MANOS STARAMOPOULOS / DİSCOVERY FOOTBALL)

GERÇEK bir Şampiyonlar Ligi maçıydı. Güç, tutku, hız... Her iki takım da kendi yolunu kullanarak zaferi kovaladı. Babel, iki rakibinden kurtardığı topta devam etmek yerine şut atmayı ya da pas vermeyi tercih etseydi Beşiktaş kazanabilirdi. Hem başkan Fikret Orman hem de teknik direktör Şenol Güneş çok iyi iş çıkarıyorlar. Stadın ise bir mücevher olduğunu itiraf etmeliyim. Beni her yönden etkiledi. Beşiktaş taraftarına hayran kalmamak elde değil. Rakibi korkutan bir atmosfer yaşatıyorlar.