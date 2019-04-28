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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
28.04.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

25 gole ulaştı, 1. Lig tarihine geçti! Marco Filipe Lopes Paixao...

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25 gole ulaştı, 1. Lig tarihine geçti! Marco Filipe Lopes Paixao...

Spor Toto 1. Lig'de Altay formasıyla 25 gole ulaşan Portekizli Marco Filipe Lopes Paixao, lig tarihinde "bir sezonda en fazla skor üreten yabancı oyuncu" unvanını ele geçirdi.

Sezon başında Polonya'nın Lechia Gdansk takımından Altay'a transfer olan Paixao, bu sezon attığı gollerle takımına büyük katkı verdi. Dün Altınordu karşısında bir gol daha bulan Paixao, bu sezon 25. kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

Ligde forma giydiği 30 maçın 20'sinde gol sevinci yaşayan Paixao, ilk yarıda siyah-beyazlı ekibin 5-0 kazandığı İstanbulspor karşılaşmasında 3 gol birden atmıştı.

- Ligin en golcü yabancı oyuncusu

Paixao, 1. Lig'de 2008-2009'dan beri uygulanan yabancı futbolcu statüsünde "bir sezonda en fazla gol atan oyuncu" unvanını, 2016-2017'de Adana Demirspor formasıyla 24 gol atan Mickael Pote'den devraldı.

Lig geçmişinde Orduspor adına Bruno 21, Çaykur Rizesporlu Braian Samudio da 20 gol kaydetmişti. Portekizli golcü, 2013-2014'te Polonya'da Slask Wroclaw takımıyla 37 lig maçında 21 gol atmıştı.

- En golcü Taner Demirbaş

2002-2003'ten beri 18 takımla oynanan ligde, "bir sezonda en fazla gol atan oyuncu" unvanı Taner Demirbaş'a ait. Malatyaspor formasıyla 2006-2007 sezonunda 27 kez rakip ağları havalandıran Taner Demirbaş, gol kralı olmuştu.

Paixao, kalan 3 maçta 3 gol daha attığı takdirde, Taner Demirbaş'ı da geride bırakacak.

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25 gole ulaştı, 1. Lig tarihine geçti Marco Filipe Lopes Paixao...

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