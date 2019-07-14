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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
14.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

24 milyonluk transfer 6 milyon €'ya bitti

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24 milyonluk transfer 6 milyon €'ya bitti

Fenerbahçe transferdeki tüm hedeflerine ulaşırken, mali açıdan önemli bir başarıya imza attı.

Toplam piyasa değerleri 23 milyon 875 bin Euro olan Kruse, Muriqi, Allahyar Sayyadmanesh, Emre Belözoğlu, Murat, Altay ve Rodrigues’in bonservisleri için sarı lacivertli kulübün kasasından 5 milyon 910 bin Euro çıkacak.

YENİ sezon öncesi transfer çalışmalarının önemli bir bölümünü 3-13 Temmuz tarihleri arası Topuk Yaylası’nda gerçekleştirilen kamp çalışmalarına yetiştirmeyi başaran Fenerbahçe yönetimi, izlediği politikayla taraftarlardan olumlu not aldı. Teknik direktör Ersun Yanal ve ekibinin raporları çerçevesinde başkan Ali Koç önderliğinde çalışmalarını sürdüren başkan vekili Semih Özsoy, sportif direktör Damien Comolli ve yönetici Selahattin Baki ekonomik açıdan başarılı hamlelere imza attı.

Kruse, Emre ve Murat için bonservis parası ödenmedi

SARI lacivertli kulüp bugüne dek Max Kruse, Vedat Muriqi, Allahyar Sayyadmanesh, Emre Belözoğlu, Murat Sağlam, Garry Rodrigues, Altay Bayındır ve satın alma opsiyonunu kullandığı Yasir Subaşı’yı renklerine bağladı. Transfermarkt verilerine göre toplam piyasa değerleri 23 milyon 875 bin Euro’ya ulaşan bu oyuncuların bonservisleri için kulübün kasasından yalnızca 5 milyon 910 bin Euro çıkacak olması, izlenen politikada ne denli başarıya ulaşıldığını gösterdi. Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren Kruse, Başakşehir’le mukavelesi biten Emre ve Wolfsburg II’den Murat, bonservis bedeli ödenmeksizin alındı.

Skrtel Başakşehire doğru
Skrtel Başakşehir'e doğru!

Kaleci Altay, Murat ve Allahyar ‘geleceğe yatırım’ olarak alındı

FENERBAHÇE, transfer ettiği futbolcular içinde en yüksek bonservis bedelini, 3.5 milyon Euro ile Kosovalı forvet Vedat Muriqi için Çaykur Rizespor’a ödedi. Ayrıca başarılı golcü için Karadeniz ekibine bonservisli ve kiralık sözleşmeli genç oyuncular gönderildi. Ankaragücü kalecisi
Altay Bayındır’ın bonservisini 1.5 milyon Euro’ya alan Fenerbahçe, İran’ın Esteghlal takımının 18 yaşındaki yıldız adayı Allahyar’ı da 750 bin Euro’ya satın aldı. Sarı lacivertliler, kaleci Altay, sağ bek Murat ve Allahyar’ı tıpkı Eljif Elmas gibi parlatıp uzun vadede yüksek rakamlara satmayı planlıyor.

24 milyonluk transfer 6 milyon €ya bitti

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