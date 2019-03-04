Süper Lig'de yarış kızıştı! Puan durumu...
Süper Lig 24. Hafta puan durumu, oynanan mücadelenin ardından netlik kazandı. Trabzonspor'un son anda beraberliğe razı olduğu mücadele, uzun süredir galibiyet elde edemeyen Kasımpaşa'nın 1 bir puan alarak puan tablosunda yer değiştirmesine olanak tanıdı. İşte, 24. Hafta Süper Lig maç sonuçları ve puan durumu bilgileri
Süper Lig puan durumu son şeklini aldı. 24. Hafta mücadelelerinin ardından son halini alan puan tablosunda, liderlik koltuğu Medipol Başakşehir'de kaldı. İşte, haftanın maç sonuçları ve puan durumu hakkında bazı bilgiler;
Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-4
Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: 3-2
İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: 2-2
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-2
Atiker Konyaspor-Göztepe: 1-1
Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-1
Kasımpaşa-Trabzonspor : 2-2
Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-1
24. HAFTA PUAN DURUMU
Oynanan son karşılaşmaların ardından Süper Lig'in 24. Haftasına dair puan durumu şekillendi. İşte, ligde son mücadelelerde alınan sonuçlara göre puan durumu;
Yorumları Göster
Yorumları Gizle