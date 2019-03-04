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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
04.03.2019 - 22:21, Son Güncelleme:

Süper Lig'de yarış kızıştı! Puan durumu...

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Süper Lig'de yarış kızıştı! Puan durumu...

Süper Lig 24. Hafta puan durumu, oynanan mücadelenin ardından netlik kazandı. Trabzonspor'un son anda beraberliğe razı olduğu mücadele, uzun süredir galibiyet elde edemeyen Kasımpaşa'nın 1 bir puan alarak puan tablosunda yer değiştirmesine olanak tanıdı. İşte, 24. Hafta Süper Lig maç sonuçları ve puan durumu bilgileri

Süper Lig puan durumu son şeklini aldı. 24. Hafta mücadelelerinin ardından son halini alan puan tablosunda, liderlik koltuğu Medipol Başakşehir'de kaldı. İşte, haftanın maç sonuçları ve puan durumu hakkında bazı bilgiler;

Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-4

Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: 3-2

İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: 2-2

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-2

Atiker Konyaspor-Göztepe: 1-1

Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-1

Kasımpaşa-Trabzonspor : 2-2

Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-1

24. HAFTA PUAN DURUMU

Oynanan son karşılaşmaların ardından Süper Lig'in 24. Haftasına dair puan durumu şekillendi. İşte, ligde son mücadelelerde alınan sonuçlara göre puan durumu;

1Medipol Başakşehir2416623811+2754 
2Galatasaray2413744725+2246 
3Beşiktaş2411854732+1541 
4Trabzonspor2410774235+737 
5Atiker Konyaspor2481153025+535 
6Yeni Malatyaspor249783430+434 
7Kayserispor248882330-732 
8Antalyaspor2495102636-1032 
9Sivasspor248793537-231 
10Alanyaspor2494112629-331 
11Kasımpaşa2493124146-530 
12MKE Ankaragücü2493122638-1230 
13Çaykur Rizespor2461083233-128 
14Fenerbahçe2461082934-528 
15Bursaspor2451272228-627 
16Göztepe2482142633-726 
17BB Erzurumspor24410102532-722 
18Akhisarspor2456132439-1521 
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