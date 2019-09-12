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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
12.09.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

24 Erzincanspor Muş Menderesspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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24 Erzincanspor Muş Menderesspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

24 Erzincanspor Muş Menderes maçı ile Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadeleleri devam ediyor. Kupada bir üst tura yükselebilmek için iki ayaklı mücadelenin ilk ayağına çıkacak olan Erzincanspor ve Muş Menderesspor, avantaj için sahada olacak. Peki, 24 Erzincanspor Muş Menderesspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Erzincan Mustakil Atletizm Pisti Sahasında oynanacak olan 24 Erzincanspor Muş Menderesspor maçı, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir sonraki tur için önem arz edecek. Her iki şehirde de yakından takip edilecek olan bu karşılaşma, canlı yayın ile ekran başından takip edilebilecek. Peki, 24 Erzincanspor Muş Menderesspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

24 ERZİNCANSPOR MUŞ MENDERESSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

24 Erzincanspor Muş Menderesspor maçı, 12 Eylül Perşembe günü saat 13.00'da A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. 

Oynanacak karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Erzincanspor Basın Sözcüsü Hasan Çakmak, “Daha önceki yıllarda Türkiye Kupasında aldığımız sonuçlarla taraftarımızı mutlu ettiğimiz gibi yine aynı sonuçlar ile kupa heyecanlarına vesile olacağız. Ziraat Türkiye Kupasında 2. tur eleme maçında Muş Menderesspor ile sahamızda mücadele edeceğiz” dedi.

Çakmak açıklamasında, “Ziraat Türkiye Kupasında takımımız son 2 sezonda bize güzel heyecanlar yaşattı. Bu yıl yine şampiyonluğa oynayacak bir takım kurduk. İlk 2 maçta istediğimiz sonuçları alamadık ama ilerleyen haftalarda bu mücadeleye girecek bir takım oluşturduk. Takımda genç ve yetenekli arkadaşlarımız bulunuyor. Türkiye Kupası maçında da yeni isimlerde yer vereceğiz. Bu arkadaşlar içinde bir şans olacak. Oynayacağımız maçın saati 13.00 olarak belirlendi. İnşallah turu geçerek bir üst tura adımızı yazdıracağız” diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupasında 1. eleme turunu geçen 22 takım ile TFF 3. Lig'de yer alan 44 takımın katıldığı 66 takım 2. tur heyecanı Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri oynanacak maçlarla devam edecek. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçlar sonunda 33 takım adını, yine tek maçlı eleme ve seri başı sistemine göre yapılacak 3. tura yazdıracak.

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