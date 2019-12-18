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Spor Arena
18.12.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

24 Erzincanspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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24 Erzincanspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Anagold 24 Erzincanspor'a konuk olacak. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Beşiktaş Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Siyah-beyazlı takım, İstanbul'daki karşılaşmayı Tyler Boyd, Erdoğan Kaya ve Umut Nayir'i golleriyle 3-0 kazanmıştı. Beşiktaş, beraberlik veya galibiyet halinde adını bir üst tura yazdıracak. Siyah-beyazlı takım, iki farklı yenilgide de tur atlayabilecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 16. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden önce oynanacak kupa mücadelesinde önemli oyuncularını dinlendirmesi bekleniyor.

24 Erzincanspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. Karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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24 Erzincanspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak

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Beşiktaş'ın Anagold 24 Erzincanspor maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın deplasmanda Anagold 24 Erzincanspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçının kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı oynanacak karşılaşma için şu oyuncuları kadroya dahil etti:

Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Orkan Çınar, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem SeçginAbdoulay Diaby.

Beşiktaş'a Erzincan'da coşkulu karşılama

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur rövanş maçında deplasmanda Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Erzincan'a geldi.

İstanbul'dan özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Erzincan Havalimanı'nda taraftarlar çiçeklerle karşıladı. Taraftarlar, siyah-beyazlı takıma sevgi gösterilerinde bulunurken, havalimanı çıkışında meşaleler yaktı. Futbolcular, kendilerini karşılayan taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş kafilesi, konaklayacağı otelin önünde bekleyen taraftarlarla da hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra dinlenmeye geçti.

 

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