24 Erzincanspor 2-0 Beşiktaş

Stat: Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Selahattin Altay xx, Murat Şener xx

24 Erzincanspor: Süleyman xxx, Yunus Emre Tok xxx (Osman dk. 72 x), Yunus Emre Çakır xxx, Emre Subaşı xx, Hüseyin Erol xxx, Abdurrahman xxx, Ayhan Gürbüz xxx (Berke dk. 88 ?), Hüseyin Çiray xxx, Halil Yılmaz xx (Uğurcan dk. 80 ?), Muhammed xxx, Ali Öztürk xxx

Yedekler: Mustafa Talha, Tugay, Mümin Talip, Burak

Teknik Direktör: Mustafa Sarıgül

Beşiktaş: Utku xx, Kerem xx, Necip xx, Erdoğan xx, Rıdvan xx, Muhayer x (Vida dk. 59 x), Erdem x, Orkan x (Lens dk. 59 x), Oğuzhan x (Diaby dk. 84 ?), Boyd x, Umut Nayir xx

Yedekler: Ersin, Doğukan, Rebocho, Kartal Kayra, İlkay, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Yunus Emre Çakır (dk. 45+1), Osman Şahin (dk. 89) (24 Erzincanspor)

Sarı Kartlar: Ayhan Gürbüz, Ali Öztürk (24 Erzincanspor), Necip Uysal (Beşiktaş)

Maçtan dakikalar

10. dakikada gelişen Erzincanspor atağında Ayhan’ın pasında topu alan Hüseyin Çitay’ın şutunu kaleci Utku kolay kontrol etti.



28. dakikada Erzincansporlu oyuncuların yaptığı pas hatasında topu kapan Erdem’in ceza sahası dışından yaptığı sert şut kaleci Süleyman'da kaldı.



36. dakikada Kerem’in pasını alan Ali Öztürk’ün rakibinden sıyrılarak yaptığı sert vuruş, üstten auta çıktı.



40. dakikada Ayhan Gürbüz’ün ara pasını alan Halil Yılmaz’ın ceza alanı içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruş Utku’dan döndü.



45+1. dakikada Ayhan Gürbüz'ün ara pasında Kerem Aktürkoğlu'nun rakibinden sıyrılarak çektiği sert şutu Utku kornere çeldi.



45+1. dakikada Halil Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Yunus Emre Çakır kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi 24 Erzincanspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

47. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Muhayer Oktay’ın sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şut üstten auta çıktı.



53. dakikada 24 Erzincanspor’un kazandığı serbest vuruşta Abdurrahman’ın ceza sahasının dışından sert şutu üst direkten döndü.



56. dakikada gelişen 24 Erzincanspor kontratağında Ayhan Gürbüz’ün ceza alanı dışından yaptığı aşırtma vuruş üstten auta çıktı.



57. dakikada Boyd’un sol çaprazdan yaptığı sert vuruş az fakla yandan auta çıktı.



64. dakikada Lens’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı Umut Nayir kafa vuruşu ile tamamlamak istedi. Ancak top üst direkten döndü.



89. dakikada 24 Erzincanspor atağında kaleci Süleyman’nın uzun pasını Ali Öztürk, Osman Şahin’e indirdi. Ceza alanı içine sarkan Osman, sağ çaprazdan iki Beşiktaşlı oyuncu arasından yaptığı vuruşla takımının ikinci golüne imzasını attı. 2-0



90+1. dakikada gelişen 24 Erzincanspor atağında Muhammed'in ceza alanı dışından çektiği şutu kaleci Utku iki hamlede kontrol etti.

Sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, ilk maçta aldığı 3-0'lık galibiyetin avantajıyla adını kupada Son 16 Turu’na yazdırdı.

Maçtan notlar

Kentin yanı sıra çevre illerden çok sayıda Beşiktaş taraftarı, kupa maçında, tek tribünü bulunan sahada kendilerine ayrılan bölümde maçı izledi. Ev sahibi ekibin taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünü büyük oranda doldurarak takımlarını destekledi.

Maçı çok sayıda taraftar da sahanın dışındaki parmaklıklar arasından izledi.

As oyuncuların çoğunu kupa kadrosuna almayan Beşiktaş TD Abdullah Avcı, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile ligde oynanan karşılaşmadaki ilk 11'i değiştirdi ve gençler ile az süre alan futbolcuların bulunduğu takımı sahaya sürdü.

Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de forma giyen Rebocho, Vida ve Diaby'yi deplasmanda yedekte bekleten Avcı; Anagold 24Erzincanspor 11'ini Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Muhayer Oktay, Erdem Seçgin, Orkan Çınar, Oğuzhan Özyakup, Boyd ve Umut Nayir'den oluşturdu.

Anagold 24Erzincansporlu oyuncular "Kültürlerin buluşma noktası Türkiye" pankartı ile sahaya çıktı.

Öte yandan, 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla iki takım futbolcuları maç öncesi göçmen çocuklarla sahaya geldi.

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, El Clasico'yu değerlendirdi...

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