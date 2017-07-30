239 GÜN SONRA FUTBOLA DÖNDÜ

Geçen yıl kasım ayında Kolombiya'da düşen ve 71 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasından kurtulan futbolculardan biri olan Alan Ruschel, 239 gün sonra yeşil sahalara döndü.
Chapecoense'nin Brezilya Serie C takımı İpirenga ile oynadığı antrenman maçının son 40 dakikasında sahaya çıkan 27 yaşındaki oyuncu maç sonrası, ‘'Sanki midemde kelebekler uçuşuyordu ancak geri dönmeye hazırım'' açıklamasını yaptı.
Kazadan kurtulan bir başka isim Helio Neto ise futbola dönüş tarihi olarak 2018'in ilk aylarını gösterdi.