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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
11.12.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

23 puan hesabı! Tüm maçları kazansa bile...

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23 puan hesabı! Tüm maçları kazansa bile...

“Olmaz” denilen oldu. Fenerbahçe, 15. hafta sonunda düşme hattına indi.

“Yeniden Fenerbahçe” sloganıyla başlayan sezon, kulüp tarihinin en kötü dönemine dönüştü. “Bu hafta toparlanır”, “Bu maçı kazanıp yeni sayfa açar” yorumları ve temennileri bir türlü tutmadı. “O kadar da olmaz” denilen oldu.

Sarı-Lacivertliler, Akhisar deplasmanında 3-0 mağlup olarak 15. haftayı tehlike hattında tamamladı. İşin kötüsü, takım ortaya koyduğu performansla ilerisi için de umut vermiyor. Türk futbolunun asırlık çınarı için artık tehlike çanları çalıyor.

38 puan yetmedi!

Sarı-Lacivertliler, 15 haftada hanesine 14 puan yazdırabildi. Maç başına 1 puan ortalamasının bile altına düştü. Süper Lig’de son 10 sezon baz alınırsa, Fenerbahçe’nin düşmemek için bu performansını artırması şart. Son 10 yılda en düşük ligde kalma puanı 34 olurken, 38 puan almasına rağmen lige veda edenler de oldu. 10 sezonun ‘güvenli puan’ ortalaması 37.... Bu tabloya göre 14 puanlı Fenerbahçe’nin tarihi bir skandal yaşamamak için kalan 19 haftada en az 23 puan kazanması gerek.

3’üne kaybetti
Kanarya için bir tehlike daha var. Şu anda tehlike bölgesinde ve oraya yakın olan takımlar olarak Rizespor, Kayserispor, Erzurum, Alanya ve Akhisar öne çıkıyor. Fenerbahçe bu ekiplerden Rize ve Akhisar’a 3-0’a kaybederek ikili averajda ciddi bir dezavantaja düştü. Kayseri’ye ise Kadıköy’de 3-2 kaybetti. Bir tek Alanyaspor’u 2-0 yenebilen Sarı- Lacivertliler, Erzurum ile de bu hafta karşılaşacak.

Tüm maçlarını kazansa bile...
Fenerbahçe’nin ligde 19 mücadelesi kaldı. Sarı- Lacivertliler, bir mucizeye imza atıp bunların tamamını kazansa bile sezonu 71 puanla tamamlamış olacak. Geçtiğimiz sezon büyük eleştiri alan Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’si ise ligi 72 puanla ikinci sırada bitirmiş ve 78 golle en skorer takım olmuştu. (Fanatik)

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