23 Nisan'da Ordinaryüs'ün izinde
Çocuklardan sporda dostluk ve rakiplere saygı çağrısı...
Üç F.Bahçe taraftar derneği, Rum okullarından 200 çocukla Lefter Küçükandonyadis’in mezarını ziyaret etti. Galatasaraylı taraftar Lefter Sirigu, “Onun adını taşımaktan gurur duyuyorum” dedi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında İstanbul’daki Rum okullarındandan 200 öğrenci, ‘Lefter ruhu ile FenerOl’ sloganıyla, ‘Ordinaryus’ lakaplı efsane Lefter Küçükandonyadis’in Büyükada’daki kabri ziyaret etti. Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği, Samatya Kültür ve Gençlik Derneği ile FeDer’in organizasyonda öğrenciler şiddetsiz bir futbol ortamı çağrısında bulundu. Gençlerden Lefter Sirigu ve Alex Yorgiyadis, Fenerbahçe efsaneleri Lefter ve Alex’i hem isimleri hem de duruşlarıyla yaşatacaklarını söyledi.
Kardeşlik ruhu
LEFTER Sirigu, “Babam beni F.Bahçeli yapmak isterdi. Ama dayım sayesinde G.Saraylı oldum. Böyle bir efsanenin adını taşıdığım için çok gururluyum. Zamane gençleri, ‘Ben Ronaldo’yum, ben Messi’yim’ der bense ‘Lefter’im’ derim. F.Bahçe kaşkoluyla basket maçlarına da gidiyorum. Sporun ruhunu ve kardeşlik yönünü öne çıkarıp şiddete karşı gelmeliyiz” dedi.
Kurtuluş saygıdır
ALEX Yorgiyadis ise, “Babam beni Fenerbahçeli büyüttü. Ben ondan daha fanatik oldum ama bu fanatiklik sadece takımıma duyduğum sevgime yansıyor. Lefter’in mezarına gelince tüylerim diken diken oldu. Türk sporunun kurtuluşu tüm takımların rekabete saygı çerçevesinde devam edip, bunun yanı sıra birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesiyle yaşanabilir” dedi.
Muhabirimiz Fatih Saboviç’in izlediği etkinlikte, F.Bahçeli Alex Yorgidiyas gibi G.Saraylı Lefter Sirigu da (sağ başta) F.Bahçe tişörtü giydi.
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