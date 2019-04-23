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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
23.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

23 Nisan'da Ordinaryüs'ün izinde

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23 Nisan'da Ordinaryüs'ün izinde

Çocuklardan sporda dostluk ve rakiplere saygı çağrısı...

Üç F.Bahçe taraftar derneği, Rum okullarından 200 çocukla Lefter Küçükandonyadis’in mezarını ziyaret etti. Galatasaraylı taraftar Lefter Sirigu, “Onun adını taşımaktan gurur duyuyorum” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında İstanbul’daki Rum okullarındandan 200 öğrenci, ‘Lefter ruhu ile FenerOl’ sloganıyla, ‘Ordinaryus’ lakaplı efsane Lefter Küçükandonyadis’in Büyükada’daki kabri ziyaret etti. Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği, Samatya Kültür ve Gençlik Derneği ile FeDer’in organizasyonda öğrenciler şiddetsiz bir futbol ortamı çağrısında bulundu. Gençlerden Lefter Sirigu ve Alex Yorgiyadis, Fenerbahçe efsaneleri Lefter ve Alex’i hem isimleri hem de duruşlarıyla yaşatacaklarını söyledi.

Kardeşlik ruhu

LEFTER Sirigu, “Babam beni F.Bahçeli yapmak isterdi. Ama dayım sayesinde G.Saraylı oldum. Böyle bir efsanenin adını taşıdığım için çok gururluyum. Zamane gençleri, ‘Ben Ronaldo’yum, ben Messi’yim’ der bense ‘Lefter’im’ derim. F.Bahçe kaşkoluyla basket maçlarına da gidiyorum. Sporun ruhunu ve kardeşlik yönünü öne çıkarıp şiddete karşı gelmeliyiz” dedi.

Kurtuluş saygıdır

ALEX Yorgiyadis ise, “Babam beni Fenerbahçeli büyüttü. Ben ondan daha fanatik oldum ama bu fanatiklik sadece takımıma duyduğum sevgime yansıyor. Lefter’in mezarına gelince tüylerim diken diken oldu. Türk sporunun kurtuluşu tüm takımların rekabete saygı çerçevesinde devam edip, bunun yanı sıra birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesiyle yaşanabilir” dedi.

Muhabirimiz Fatih Saboviç’in izlediği etkinlikte, F.Bahçeli Alex Yorgidiyas gibi G.Saraylı Lefter Sirigu da (sağ başta) F.Bahçe tişörtü giydi.

23 Nisanda Ordinaryüsün izinde

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