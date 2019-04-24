23 Nisan’da Kemer Country’de kortların ve golf sahalarının sahibi çocuklar oldu
Bir dünya ve çocukların kulübü olan Kemer Country Club, en büyük Ulusal Çocuk Etkinliği olan 23 Nisan'ı, çocuklara özel düzenlediği tenis ve golf turnuvalarıyla doyasıya yaşattı.
Ülkemizde golf, atlı spor ve tenis sporlarını lider konumda temsil eden, çocuklara uluslarararası standartlarda spor kariyeri sunan Kemer Country Club, çocuk bayramı 23 Nisan’ı da bu misyonuyla düzenlediği spor turnuvalarıyla kutladı.
Türkiyedeki tüm kulüplere açık olarak gerçekleştirilen, Kemer Country Club'lı çocukların ve misafir sporcu çocukların katılımı ile yaklaşık 150 çocuk bir araya geldi.Sosyal sorumluluk ve eğitim programlarının her zaman destekçisi olan L’Oréal Türkiye, bu anlamlı günde L'Oréal çatısı altındaki La Roche-Posay ve Vichy markalarıyla turnuvada yer aldı ve 23 Nisan’ın en güzel şekilde kutlanmasına destek oldu.
Golf Kazananlar:
Kızlar Akademi Saha Net Kazananı:Dila Yalınay
Akademi Saha Gross Kazananı: Sarp Saraçoğlu
Erkekler Akademi Saha Net Kazananı:Kenan Çetin
Erkekler 18.Çukur Net Kazananı:Tibet Filiz
Kızlar 18.Çukur Net Kazananı:Ece Vural
18.Çukur Gross Kazananı:Can Gürdenli
Tenis Kazananlar:
8-9 Yaş Kategorisi Erkekler ve Kızlar Kazananı:
Erkekler:
Birinci: Ali Batman
İkinci: Mert Ali Aslan
Kızlar:
Birinci: Alisa Narin
10 Yaş Kategorisi Erkekler ve Kızlar Kazananı:
Erkekler:
Birinci: Eren Keskin
İkinci: Uğur Akosman
12 Yaş Kategorisi Erkekler ve Kızlar Kazananı:
Erkekler:
Birinci: Ali Demirkol
İkinci: Arda Bilginsoy
Kızlar:
Birinci: Ela Demirkol
İkinci : Maya Boztepe
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