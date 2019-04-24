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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSpor Haberleri Diğer Haberleri23 Nisan’da Kemer Country’de kortların ve golf sahalarının sahibi çocuklar oldu
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24.04.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

23 Nisan’da Kemer Country’de kortların ve golf sahalarının sahibi çocuklar oldu

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23 Nisan’da Kemer Country’de kortların ve golf sahalarının sahibi çocuklar oldu

Bir dünya ve çocukların kulübü olan Kemer Country Club, en büyük Ulusal Çocuk Etkinliği olan 23 Nisan'ı, çocuklara özel düzenlediği tenis ve golf turnuvalarıyla doyasıya yaşattı.

Ülkemizde golf, atlı spor ve tenis sporlarını lider konumda temsil eden, çocuklara uluslarararası standartlarda spor kariyeri sunan Kemer Country Club, çocuk bayramı 23 Nisan’ı da bu misyonuyla düzenlediği spor turnuvalarıyla kutladı.

Türkiyedeki tüm kulüplere açık olarak gerçekleştirilen, Kemer Country Club'lı çocukların ve misafir sporcu çocukların katılımı ile yaklaşık 150 çocuk bir araya geldi.Sosyal sorumluluk ve eğitim programlarının her zaman destekçisi olan L’Oréal Türkiye, bu anlamlı günde L'Oréal çatısı altındaki La Roche-Posay ve Vichy markalarıyla turnuvada yer aldı ve 23 Nisan’ın en güzel şekilde kutlanmasına destek oldu.

23 Nisan’da Kemer Country’de kortların ve golf sahalarının sahibi çocuklar oldu


Golf Kazananlar:

Kızlar Akademi Saha Net Kazananı:Dila Yalınay

Akademi Saha Gross Kazananı: Sarp Saraçoğlu

Erkekler Akademi Saha Net Kazananı:Kenan Çetin

Erkekler 18.Çukur Net Kazananı:Tibet Filiz

Kızlar 18.Çukur Net Kazananı:Ece Vural

18.Çukur Gross Kazananı:Can Gürdenli

Tenis Kazananlar:

8-9 Yaş Kategorisi Erkekler ve Kızlar Kazananı:

Erkekler:

Birinci: Ali Batman

İkinci: Mert Ali Aslan

Kızlar:

Birinci: Alisa Narin

10 Yaş Kategorisi Erkekler ve Kızlar Kazananı:

Erkekler:

Birinci: Eren Keskin

İkinci: Uğur Akosman

12 Yaş Kategorisi Erkekler ve Kızlar Kazananı:

Erkekler:

Birinci: Ali Demirkol

İkinci: Arda Bilginsoy

Kızlar:

Birinci: Ela Demirkol

İkinci : Maya Boztepe

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