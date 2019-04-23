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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
23.04.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

23 Nisan sürprizi! Kocaman'a 5 yıllık anlaşma...

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Atiker Konyaspor'da başkanlık koltuğuna oturan Ebrar Sena Çetinkaya, Aykut Kocaman ile 5 yıllık anlaşma imzalamak istediğini açıkladı.

Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle görevini temsili olarak Ebrar Sena Çetinkaya’ya devretti.

Kulüp binasında gerçekleşen haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına Beşiktaş ile oynanan maçta Adis Jahovic’in attığı gole sevinen, sonrasında golün iptal edilmesiyle birlikte tribünde dakikalarca ağlayan Utku Enes Konur, babasıyla birlikte yıllardır tribünlerde yeşil-beyazlı renklere gönül veren Ebrar Sena Çetinkaya ile şehit polis memuru İsmail Yalçın’ın oğlu Yusuf Buğra Yalçın kısa süreliğine Konyaspor'un başkan ve başkan yardımcılıkları görevlerini üstlendiler.

Aykut Kocaman: En büyük problemimiz tempo düşüklüğü
Aykut Kocaman: "En büyük problemimiz tempo düşüklüğü"

İlk icraatının ne olacağının sorulması üzerine Konyaspor'un temsili Başkanı Ebrar Sena Çetinkaya, Aykut Kocaman ile 5 yıllık anlaşma imzalamak istediğini, deplasman yasaklarının kalkması için çaba harcayacağını, gelecek sene bütün takım taraftarlarını Konya’da misafir etmek istediklerini ve yeni nesil Konyasporlu gençlerin tribünlerde yer alması için okul tribünü projesini hayata geçireceğini söyledi.

Temsili başkan Çetinkaya, “Taraftarlarımız sakin olsun. Gelecek sezon Süper Lig'de ses getirecek ve gurur duyacağımız bir Konyaspor olacak” dedi. 

Utku Enes Konur ve Yusuf Buğra Yalçın ise yaptıkları açıklamada başkanın doğru söylediğini ve Konyaspor’un bunu başarabilecek güçte olduğunu ifade ettiler. 

Konuşmaların ardından temsili başkan ve yardımcılarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları anısına üzerinde isimlerinin bulunduğu 42 numaralı formayı hediye edildi.

23 Nisan sürprizi Kocamana 5 yıllık anlaşma...

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23 Nisan sürprizi Kocamana 5 yıllık anlaşma...

 

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