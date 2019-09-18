22 Türk taraftarı göz altına aldı
Galatasaray taraftarları, Şampiyonlar Ligi'nde sarı kırmızılı takımın çıkacağı ilk maça yoğun ilgi gösterdi.
Sarı kırmızılılar, Jan Breydel Stadı'nda kendilerine ayrılan 1370 biletin tamamını tüketirken Galatasaray taraftarları, Brugge meydanında maç saatini bekledi.
Belçika polisi gün içinde 22 Türk taraftarı göz altına aldı.
Brugge kentinde karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala güvenlik seviyesi arttırıldı!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle