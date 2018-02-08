22 olimpiyat, 29 bin sporcu, 12 ev sahibi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDiğer Haberleri22 olimpiyat, 29 bin sporcu, 12 ev sahibi!
Diğer 22 olimpiyat, 29 bin sporcu, 12 ev sahibi!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: Göztepe’de takvim yoğun

Diğer
aa-spor
08.02.2018 - 11:39, Son Güncelleme:

22 olimpiyat, 29 bin sporcu, 12 ev sahibi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde, 9-25 Şubat'ta 23'üncüsü düzenlenecek kış olimpiyat oyunlarında bugüne kadar yaklaşık 29 bin sporcu madalya mücadelesi verdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) raporlarına göre, 94 yılda düzenlenen 22 olimpiyatta 20 bin 573'ü erkek, 8 bin 101'i kadın olmak üzere
toplam 28 bin 674 sporcu madalya için yarıştı.

Erkeklerde 247, kadınlarda ise 11 sporcunun katılımıyla 1924 yılında ilki gerçekleştirilen kış oyunları, 1940 ve 1944 yıllarında 2. Dünya Savaşı nedeniyle yapılamadı. Oyunlar 1948'den itibaren günümüze kadar devam etti.

ABD 4, FRANSA 3 KEZ EV SAHİBİ OLDU

Kış olimpiyat oyunlarına 94 yıllık tarihinde ABD 4, Fransa ise 3 kezle en çok ev sahipliği yapan ülkeler oldu.
Güney Kore'nin ilk kez gerçekleştireceği oyunlar İsviçre, Norveç, İtalya, Avusturya, Japonya ve Kanada'da 2'şer kez, Rusya, Almanya ve eski Yugoslavya'da da 1'er kez yapılmıştı.

Oyunlar tarihinde, Güney Kore ile beraber toplam 12 ülke ev sahipliği yapmış olacak.

PYEONGCHANG'A TARİHİN EN GENİŞ KATILIMI

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, PyeongChang'da düzenlenecek oyunlara 95 ülkeden 2900 sporcu katılacak. Bu sayı kış oyunlarına en yüksek katılım olarak kayıtlara geçecek.

Bugüne kadar en yüksek sporcu sayısına 2014'te 2 bin 873 sporcu ile Soçi'de ulaşılırken, Rusya'nın ev sahibi olduğu bu organizasyon, kadınlarda ve erkeklerde tarihin en geniş katılımlı olimpiyatı olarak kayıtlara geçmişti.

EV SAHİBİ ÜLKELER VE SPORCU SAYILARI

Kış olimpiyat oyunlarını tarihinde, düzenlendiği yıl ve ülkeler ile erkek ve kadın olmak üzere toplam sporcu sayıları şöyle:
YIL YER ERKEK KADIN TOPLAM
1924 Chamonix (Fransa) 247 11 258
1928 Saint Moritz (İsviçre) 438 26 464
1932 Lake Placid (ABD) 231 21 252
1936 Garmisch-Partenkirchen (Almanya) 566 80 646
1948 Saint Moritz (İsviçre) 592 77 669
1952 Oslo (Norveç) 585 109 694
1956 Cortina d'Ampezzo (İtalya) 687 134 821
1960 Squaw Valley (ABD) 521 144 665
1964 Innsbruck (Avusturya) 892 199 1091
1968 Grenoble (Fransa) 947 211 1158
1972 Sapporo (Japonya) 801 205 1006
1976 Innsbruck (Avusturya) 892 231 1123
1980 Lake Placid (ABD) 840 232 1072
1984 Sarajevo (Yugoslavya) 998 274 1272
1988 Calgary (Kanada) 1122 301 1423
1992 Albertville (Fransa) 1313 488 1801
1994 Lillehammer (Norveç) 1215 522 1737
1998 Nagano (Japonya) 1389 787 2176
2002 Salt Lake City (ABD) 1513 886 2399
2006 Torino (İtalya) 1548 960 2508
2010 Vancouver (Kanada) 1522 1044 2566
2014 Soçi (Rusya) 1714 1159 2873
Toplam 20573 8101 28674

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Haber

Fenerbahçe Doğuş Brose Baskets Bamberg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ve Terim neşteri vurdu! İşte yeni G.Saray...

Sivas'ta şok görüntüler! Hasan Şaş...

Unicaja Malaga Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?