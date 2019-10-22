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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
22.10.2019 - 07:37, Son Güncelleme:

22 Ekim Süper Lig puan durumu, fikstür, kalan maçlar ve maç sonuçları!

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22 Ekim Süper Lig puan durumu, fikstür, kalan maçlar ve maç sonuçları!

Süper Lig'de puan durumu 21 Ekim Pazartesi günü oynanan haftanın son maçları sonrasında şekillendi. Fikstür üzerinde kalan maçlar öncesi takımlarının son durumunu gözlemlemek isteyen futbolseverler puan durumu bilgilerini sorgulamaya başladı. Peki, fikstürde kalan maçlar hangileri oldu? İşte, haftanın maç sonuçları ve fikstür bilgileri

Süper Lig'de bu haftanın puan durumu kalan maçların da tamamlanmasıyla şekillendi. Lider Alanyaspor için bol gollü geçen hafta, Trabzonspor ve Gençlerbirliği takımları için de benzer şekilde tamamlandı. İşte, 22 Ekim tarihli güncel puan durumu, maç sonuçları ve fikstürde yer alan kalan maçlar hakkında detaylı tablo bilgisi

TAKIMLARIN BU HAFTA SONU OYNAYACAĞI MAÇLARIN YER ALDIĞI 9.HAFTA FİKSTÜRÜ 

FİKSTÜR    
25/1020:30Çaykur RizesporvMKE Ankaragücü 
26/1015:00SivassporvAntalyaspor 
26/1017:30Gaziantep FKvAlanyaspor 
26/1020:00FenerbahçevKonyaspor 
27/1014:00Yeni MalatyasporvKayserispor 
27/1016:30GençlerbirliğivDenizlispor 
27/1016:30GöztepevKasımpaşa 
27/1019:00BeşiktaşvGalatasaray 
28/1020:00İstanbul BaşakşehirvTrabzonspor

 

8. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

MS

Denizlispor

1 - 2

Fenerbahçe

MS

Alanyaspor

5 - 2

Çaykur Rizespor

MS

Kayserispor

1 - 1

Kasımpaşa

MS

MKE Ankaragücü

0 - 0

Beşiktaş

MS

Trabzonspor

4 - 1

Gaziantep FK

MS

İstanbul Başakşehir

2 - 1

Göztepe

MS

Antalyaspor

0 - 6

Gençlerbirliği

MS

Galatasaray

3 - 2

Sivasspor

MS

Konyaspor

0 - 2

Yeni Malatyaspor

 

PUAN DURUMU 

OGBMP
1Alanyaspor 852117
2Trabzonspor 843115
3Fenerbahçe 842214
4Başakşehir 842214
5Yeni Malatya 841313
6Galatasaray 834113
7Sivasspor 833212
8Konyaspor 833212
9Gaziantep FK 832311
10Antalyaspor 832311
11Göztepe 82339
12Beşiktaş 82339
13Ankaragücü 82339
14Denizlispor 82248
15Kasımpaşa 82248
16Çaykur Rizespor 82248
17Gençlerbirliği 81346
18Kayserispor 80444
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