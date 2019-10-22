22 Ekim Süper Lig puan durumu, fikstür, kalan maçlar ve maç sonuçları!
Süper Lig'de puan durumu 21 Ekim Pazartesi günü oynanan haftanın son maçları sonrasında şekillendi. Fikstür üzerinde kalan maçlar öncesi takımlarının son durumunu gözlemlemek isteyen futbolseverler puan durumu bilgilerini sorgulamaya başladı. Peki, fikstürde kalan maçlar hangileri oldu? İşte, haftanın maç sonuçları ve fikstür bilgileri
Süper Lig'de bu haftanın puan durumu kalan maçların da tamamlanmasıyla şekillendi. Lider Alanyaspor için bol gollü geçen hafta, Trabzonspor ve Gençlerbirliği takımları için de benzer şekilde tamamlandı. İşte, 22 Ekim tarihli güncel puan durumu, maç sonuçları ve fikstürde yer alan kalan maçlar hakkında detaylı tablo bilgisi
TAKIMLARIN BU HAFTA SONU OYNAYACAĞI MAÇLARIN YER ALDIĞI 9.HAFTA FİKSTÜRÜ
|FİKSTÜR
|25/10
|20:30
|Çaykur Rizespor
|v
|MKE Ankaragücü
|26/10
|15:00
|Sivasspor
|v
|Antalyaspor
|26/10
|17:30
|Gaziantep FK
|v
|Alanyaspor
|26/10
|20:00
|Fenerbahçe
|v
|Konyaspor
|27/10
|14:00
|Yeni Malatyaspor
|v
|Kayserispor
|27/10
|16:30
|Gençlerbirliği
|v
|Denizlispor
|27/10
|16:30
|Göztepe
|v
|Kasımpaşa
|27/10
|19:00
|Beşiktaş
|v
|Galatasaray
|28/10
|20:00
|İstanbul Başakşehir
|v
|Trabzonspor
8. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
|MS
Denizlispor
|1 - 2
Fenerbahçe
|MS
Alanyaspor
|5 - 2
Çaykur Rizespor
|MS
Kayserispor
|1 - 1
Kasımpaşa
|MS
MKE Ankaragücü
|0 - 0
Beşiktaş
|MS
Trabzonspor
|4 - 1
Gaziantep FK
|MS
İstanbul Başakşehir
|2 - 1
Göztepe
|MS
Antalyaspor
|0 - 6
Gençlerbirliği
|MS
Galatasaray
|3 - 2
Sivasspor
|MS
Konyaspor
|0 - 2
Yeni Malatyaspor
PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|P
|1
|Alanyaspor
|8
|5
|2
|1
|17
|2
|Trabzonspor
|8
|4
|3
|1
|15
|3
|Fenerbahçe
|8
|4
|2
|2
|14
|4
|Başakşehir
|8
|4
|2
|2
|14
|5
|Yeni Malatya
|8
|4
|1
|3
|13
|6
|Galatasaray
|8
|3
|4
|1
|13
|7
|Sivasspor
|8
|3
|3
|2
|12
|8
|Konyaspor
|8
|3
|3
|2
|12
|9
|Gaziantep FK
|8
|3
|2
|3
|11
|10
|Antalyaspor
|8
|3
|2
|3
|11
|11
|Göztepe
|8
|2
|3
|3
|9
|12
|Beşiktaş
|8
|2
|3
|3
|9
|13
|Ankaragücü
|8
|2
|3
|3
|9
|14
|Denizlispor
|8
|2
|2
|4
|8
|15
|Kasımpaşa
|8
|2
|2
|4
|8
|16
|Çaykur Rizespor
|8
|2
|2
|4
|8
|17
|Gençlerbirliği
|8
|1
|3
|4
|6
|18
|Kayserispor
|8
|0
|4
|4
|4
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