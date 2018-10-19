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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
19.10.2018 - 16:26, Son Güncelleme:

22 bin davetiye tükendi! Diyarbakır 'Şöhretler Karması' maçına hazır...

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22 bin davetiye tükendi! Diyarbakır 'Şöhretler Karması' maçına hazır...

Diyarbakır’da dün başlayan Ziraat Gençlik Festivali kapsamında, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katımıyla Diyarbakır Stadyumu’nda yapılacak ’Şöhretler Karması’ maçı için hazırlıklar sürüyor.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve bazı kurum ile kuruluşların katkılarıyla Okçular Vakfı tarafından düzenlenen, Ziraat Diyarbakır Gençlik Festivali programında yarın, Diyarbakır Stadyumu’nda Şöhretler Karması maçı oynanacak. Geçtiğimiz Mayıs ayında Ziraat Türkiye Kupası finaline kalan Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor’un maçına ev sahipliği yapan 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu, bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasetçiler ve ünlülerin forma giyeceği şöhretler karması maçına sahne olacak.

22 BİN DAVETİYE TÜKENDİ

Yarın Diyarbakır’da yapılacak etkinlik kapsamında hazırlıklar sürerken, stadyum içerisinde dev sahne kuruldu. Konser etkinliğinin de yapılacağı stadyumda yarın yapılacak etkinlik için hazırlanan 22 bin ücretsiz davetiyenin tamamına yakınının tükendiği, kalan bölümler ise güvenlik güçleri ve kent dışından gelen protokol üyelerine ayrılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır’a gelişi nedeniyle kentin birçok bölgesi süslendi, renkli görüntüler oluştu.

'ŞÖHRETLER KARMASI' MAÇINDA ERDOĞAN FORMA GİYECEK

Ziraat Gençlik Festivali kapsamında yarın oynanacak şöhretler karması maçında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Hürriyet ve Adalet Derneği Başkanı Taha Ayhan, eski futbolculardan Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Hamit Altıntop, Hasan Kabze, Ali Tandoğan, Yattara, Ayhan Akman, Serdar Kulbilge, Tolunay Kafkas, Faruk Atalay, Hayati Köse yer alacak.

ERDOĞAN’IN OYNAYACAĞI TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ LUCESCU

Öte yandan şöhretler karması maçının teknik direktörleri de belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oynayacağı takımı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, rakip takımın teknik direktörlüğünü ise Rıdvan Dilmen yapacak. Maçın hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.

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