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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
22.04.2018 - 09:52, Son Güncelleme:

210 bin dakika mercek altında!

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210 bin dakika mercek altında!

Spor Şube Müdürlüğü, taraftarların stada girişinden, olayların gerçekleştiği ana kadar çekilen 210 bin dakikalık görüntüyü mercek altına aldı.Taraftarların tribündeki davranışları, maçtan önce neler yaptıkları incelenirken, elektronik kart bilgilerinden şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın derbideki olaylarla ilgili örgüt bağlantısını araştırmak için düğmeye basmasının ardından soruşturma derinleşiyor. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü tüm yaşananları mercek altına aldı.

17.30'DAN İTİBAREN İNCELENİYOR
Stat ve çevresinde bulunan 873 kameranın, stada girişlerin yapılmaya başlandığı 17.30'dan olayların gerçekleştiği saate kadar yaklaşık 4 saatlik 210 bin dakikayı aşan görüntüsü saniye saniye inceleniyor.

210 bin dakika mercek altında

MAÇTAN ÖNCESİ DE ARAŞTIRILIYOR
Polis ekipleri, kameralardan yaptıkları incelemeyle sahaya yabancı madde attığını tespit ettiği kişilerin, maç başlamadan önce neler yaptıklarını araştırıyor. Bu kişilerin e-bilet bilgileriyle kimlikleri tespit edildi.

ARALARINDA BAĞLANTI VAR MI?
Ayrıca şüpheliler arasında herhangi bir bağ olup olmadığı, tribünde birbirleriyle irtibat halinde olup olmadıkları mercek altında. Bu kişilerin birbirleri arasındaki koltuk mesafesi ve koltuk sıraları belirlendi.

GEÇMİŞTE SUÇ İŞLEDİLER Mİ?
Spor Şube, yapılan geriye dönük kamera kayıtları incelenmesiyle şüphelilerin daha önce herhangi bir spor müsabakasında benzer durum yaşayıp yaşamadıkları gibi pek çok yönden detaylı bir araştırma sürdürüyor. (Takvim)

210 bin dakika mercek altında

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