210 bin dakika mercek altında!
Spor Şube Müdürlüğü, taraftarların stada girişinden, olayların gerçekleştiği ana kadar çekilen 210 bin dakikalık görüntüyü mercek altına aldı.Taraftarların tribündeki davranışları, maçtan önce neler yaptıkları incelenirken, elektronik kart bilgilerinden şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın derbideki olaylarla ilgili örgüt bağlantısını araştırmak için düğmeye basmasının ardından soruşturma derinleşiyor. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü tüm yaşananları mercek altına aldı.
17.30'DAN İTİBAREN İNCELENİYOR
Stat ve çevresinde bulunan 873 kameranın, stada girişlerin yapılmaya başlandığı 17.30'dan olayların gerçekleştiği saate kadar yaklaşık 4 saatlik 210 bin dakikayı aşan görüntüsü saniye saniye inceleniyor.
MAÇTAN ÖNCESİ DE ARAŞTIRILIYOR
Polis ekipleri, kameralardan yaptıkları incelemeyle sahaya yabancı madde attığını tespit ettiği kişilerin, maç başlamadan önce neler yaptıklarını araştırıyor. Bu kişilerin e-bilet bilgileriyle kimlikleri tespit edildi.
ARALARINDA BAĞLANTI VAR MI?
Ayrıca şüpheliler arasında herhangi bir bağ olup olmadığı, tribünde birbirleriyle irtibat halinde olup olmadıkları mercek altında. Bu kişilerin birbirleri arasındaki koltuk mesafesi ve koltuk sıraları belirlendi.
GEÇMİŞTE SUÇ İŞLEDİLER Mİ?
Spor Şube, yapılan geriye dönük kamera kayıtları incelenmesiyle şüphelilerin daha önce herhangi bir spor müsabakasında benzer durum yaşayıp yaşamadıkları gibi pek çok yönden detaylı bir araştırma sürdürüyor. (Takvim)
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