21 YAŞINDA DİBE VURDU!

Almanya’da Mönchengladbach alt yapısından yetişen ve ‘süper yetenek' olarak değerlendirilip “Geleceğin Marco Reus'u olur” denilen Sinan Kurt, henüz 21 yaşında dibe vurdu.

Bayern Münih'ten teklif alınca Gladbach'tan profesyonel olarak maça çıkmadan ayrılan gurbetçi oyuncumuz, kendisini isteyen Pep Guardiola dahil tüm antrenörlerin çabalarına rağmen istenilen seviyeye ulaşamadı. Kafası başka yerde olan ve tembellik yapan Sinan'ın skandalları bardağı taşırdı.

Takım kamptayken 74 kilometrelik Cannes Cote d'Azur'a gitmek için 1900 Euro'ya helikopter tuttu.

Pornografik fotoğraflar nedeniyle savcılık, hakkında soruşturma başlattı. Sinan, 20.000 Euro para cezasına çarptırıldı ve bu para çocukları koruma kurumuna gönderildi.

Bayern gözden çıkarınca geçen ocak ayında Hertha Berlin'e gitti ama sadece 5 dakika forma giyebildi. Hertha Teknik Direktörü Dardai, “Artık kıçını kaldırmalı” diye resti çekti.