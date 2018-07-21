21 Temmuz transfer haberleri.. Güncel Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray transferleri
Futbolu yakından takip eden hemen herkesin takip ettiği transfer haberleri, 21 Temmuz Cumartesi günü de yeni iddialarla gündemde yer alıyor. Yeni başkanıyla hedeflerine ulaşmak isteyen Fenerbahçe, önceki sezon kazandığı şampiyonluğu yeniden taçlandırmak isteyen Galatasaray ve iki sene üst üste aldığı şampiyonluğun ardından geçtiğimiz yıl kaybettiği koltuğu yeniden almak isteyen Beşiktaş, yeni transferlerle hedeflerini güçlendirmeyi amaçlayacak. İşte, 21 Temmuz tarihinin Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transfer haberleri
Transfer haberleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Her geçen gün farklı iddiaların gündeme geldiği transfer haberlerinde, yerli transferin haricinde yabancı transferlere de ağırlık veriliyor. İşte, 2018-2019 sezonuna hazırlanan üç büyük kulübün transfer haberleri
Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmasının ardından 10 numara transferi için çalışan Beşiktaş'ta Yunus Mallı iddiası gündemi sarstı. Alman basınının iddiasına göre Siyah-Beyazlılar, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un formasını giyen milli futbolcuya resmi teklif yaptı.2021 yılına kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki Yunus'un fiyatının 8 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Beşiktaş ve Wolfsburg arasında pazarlıkların sürdüğü de iddia ediliyor. Kaynak: Takvim
Orta saha hattına yaratıcı bir isim kazandırmak için harekete geçen Beşiktaş, Borussia Dortmund’la ayrılığın eşiğinde bulunan Shinji Kagawa’nın peşine düştü. Yönetim, teklif için Kagawa ve kulübünden mali beklentilerini talep etti. Kaynak: Fanatik
Fabri için Fulham'la anlaşma sağlayan Beşiktaş Yönetimi, İspanyol file bekçisinin yerini doldurmak için düğmeye bastı. Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş’in talebi sonrasında Bursaspor’dan Harun Tekin için çalışma başlattı. Kaynak: Fanatik
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızın Ricardo Quaresma'nın Çin'e transfer olacağı iddia edildi. Kaynak: Fanatik
İngiliz Evening Standard gazetesi, Beşiktaş'ın Ospina'yla bonservis bedeli olmadan sözleşme imzalayacağını duyurdu. Kaynak: Fotomaç
Peru basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Meksika Ligi ekiplerinden Veracruz forması giyen 28 yaşındaki Perulu kaleci Pedro Gallese ile ilgileniyor. Kaynak: Fanatik
Yeni sezona Cocu’yla başlayan F.Bahçe’de gidecekler listesi şekillenmeye başladı. F.Bahçe’yle 1 yıl mukavelesi kalan Valbuena konusunda ise karar verildi. “Toplu defans, toplu hücum” anlayışını benimseyen Phillip Cocu, Valbuena’nın oynatmak istediği sisteme uymayacağını düşünüyor. Fransız futbolcunun, Katar ya da Çin’e gitme ihtimali de var. Kaynak: Akşam
Chelsea yönetiminin, Comolli'ye stoper Zouma için görüşme yaptıkları sırada bir başka yıldızı da kiralık olarak önerdikleri ortaya çıktı. Kaynak: Star
Sarı-Lacivertliler'in, Chelsea'de forma giyen defansif orta saha oyuncusu Tiemoue Bakayoko ile ilgilendiği öğrenildi. Teknik direktör Phillip Cocu'nun da Bakayoko'nun kiralanmasına onay vermesinin ardından İngilizler ile pazarlıklar başladı.Sarı-Lacivertliler, yıllık maaşı 6 milyon euro olan 24 yaşındaki oyuncunun bu ücretinin yarısının Chelsea tarafından ödenmesini talep ediyor. Kaynak: Star
Porto’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Meksikalı stoper Diego Reyes için Fenerbahçe teklifini yaptı. Ancak Sarı-Lacivertliler’in rakibi çok. Premier Lig ekipleri West Ham ve Newcastle da 25 yaşındaki oyuncunun peşinde Kaynak: Fanatik
Fenerbahçe’de Comolli, Cocu’nun talebi sonrası Enes Ünal için harekete geçmişti. 21 yaşındaki oyuncunun kiralanma ihtimali, taraftarlar arasında heyecan yarattı.Kaynak: Fanatik
Everton'dan ayrılması an meselesi olan Yannick Bolasie'yi Fenerbahçe kadrosuna katmaya çok yakın... Kaynak: Fanatik
Fenerbahçe’nin hocası Cocu’nun, PSV’de görev yaptığı dönemde Sinan Gümüş’ü istediği ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının, Galatasaray ile sözleşme yenilemeyen 24 yaşındaki futbolcuyu hâlâ takip ettiği öğrenildi. Kaynak: Fanatik
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ
Dortmund’un sezon öncesi kampına katılan Ömer Toprak ise Terim'in istediği ilk isim...Dortmund’un Juventus’tan Mattia Caladria için teklif yapmasından sonra Ömer Toprak’ın da menajeri aracılığıyla kendisine takım aramaya başladığı da iddia edildi. Transferin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor Kaynak: Fotospor
İtalyan sitesi Calciomercato, Galatasaray'ın Santos'un 23 yaşındaki stoperi Lucas Verissimo ile ilgilendiğini ileri sürdü.. Kaynak: Fotomaç
Galatasaray'ın hedefi Hebei China Fortune’dan Gervinho.
Forvet adayları arasındaki yerini koruyan Ahmed Musa’nın transferi için bekleyiş devam ediyor. Bonservisi Leicester City’de bulunan 25 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, Galatasaray’ın yanı sıra CSKA Moskova ile görüşmelerini de sürdürüyor. Kaynak: Fanatik
DİĞER TAKIMLARIN TRANSFER HABERLERİ
Abdülkadir için Benfica’dan gelen 20 milyon Dolar’lık teklifi reddeden Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu, rakamın yükseltilmesini talep etti. Genç futbolcuyu elinden kaçırmak istemeyen Benfica, Trabzonspor ile tekrardan pazarlık masasına oturacak. Kaynak: Fanatik
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