21 Temmuz transfer haberleri.. Güncel Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray transferleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
21.07.2018 - 10:08, Son Güncelleme:

21 Temmuz transfer haberleri.. Güncel Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray transferleri

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21 Temmuz transfer haberleri.. Güncel Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray transferleri

Futbolu yakından takip eden hemen herkesin takip ettiği transfer haberleri, 21 Temmuz Cumartesi günü de yeni iddialarla gündemde yer alıyor. Yeni başkanıyla hedeflerine ulaşmak isteyen Fenerbahçe, önceki sezon kazandığı şampiyonluğu yeniden taçlandırmak isteyen Galatasaray ve iki sene üst üste aldığı şampiyonluğun ardından geçtiğimiz yıl kaybettiği koltuğu yeniden almak isteyen Beşiktaş, yeni transferlerle hedeflerini güçlendirmeyi amaçlayacak. İşte, 21 Temmuz tarihinin Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transfer haberleri

Transfer haberleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Her geçen gün farklı iddiaların gündeme geldiği transfer haberlerinde, yerli transferin haricinde yabancı transferlere de ağırlık veriliyor. İşte, 2018-2019 sezonuna hazırlanan üç büyük kulübün transfer haberleri 

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ

Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmasının ardından 10 numara transferi için çalışan Beşiktaş'ta Yunus Mallı iddiası gündemi sarstı. Alman basınının iddiasına göre Siyah-Beyazlılar, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un formasını giyen milli futbolcuya resmi teklif yaptı.2021 yılına kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki Yunus'un fiyatının 8 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Beşiktaş ve Wolfsburg arasında pazarlıkların sürdüğü de iddia ediliyor. Kaynak: Takvim

Orta saha hattına yaratıcı bir isim kazandırmak için harekete geçen Beşiktaş, Borussia Dortmund’la ayrılığın eşiğinde bulunan Shinji Kagawa’nın peşine düştü. Yönetim, teklif için Kagawa ve kulübünden mali beklentilerini talep etti. Kaynak: Fanatik

Fabri için Fulham'la anlaşma sağlayan Beşiktaş Yönetimi, İspanyol file bekçisinin yerini doldurmak için düğmeye bastı. Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş’in talebi sonrasında Bursaspor’dan Harun Tekin için çalışma başlattı. Kaynak: Fanatik

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızın Ricardo Quaresma'nın Çin'e transfer olacağı iddia edildi. Kaynak: Fanatik

İngiliz Evening Standard gazetesi, Beşiktaş'ın Ospina'yla bonservis bedeli olmadan sözleşme imzalayacağını duyurdu. Kaynak: Fotomaç

Peru basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Meksika Ligi ekiplerinden Veracruz forması giyen 28 yaşındaki Perulu kaleci Pedro Gallese ile ilgileniyor. Kaynak: Fanatik

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

Yeni sezona Cocu’yla başlayan F.Bahçe’de gidecekler listesi şekillenmeye başladı. F.Bahçe’yle 1 yıl mukavelesi kalan Valbuena konusunda ise karar verildi. “Toplu defans, toplu hücum” anlayışını benimseyen Phillip Cocu, Valbuena’nın oynatmak istediği sisteme uymayacağını düşünüyor. Fransız futbolcunun, Katar ya da Çin’e gitme ihtimali de var. Kaynak: Akşam

Chelsea yönetiminin, Comolli'ye stoper Zouma için görüşme yaptıkları sırada bir başka yıldızı da kiralık olarak önerdikleri ortaya çıktı. Kaynak: Star

Sarı-Lacivertliler'in, Chelsea'de forma giyen defansif orta saha oyuncusu Tiemoue Bakayoko ile ilgilendiği öğrenildi. Teknik direktör Phillip Cocu'nun da Bakayoko'nun kiralanmasına onay vermesinin ardından İngilizler ile pazarlıklar başladı.Sarı-Lacivertliler, yıllık maaşı 6 milyon euro olan 24 yaşındaki oyuncunun bu ücretinin yarısının Chelsea tarafından ödenmesini talep ediyor. Kaynak: Star

Porto’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Meksikalı stoper Diego Reyes için Fenerbahçe teklifini yaptı. Ancak Sarı-Lacivertliler’in rakibi çok. Premier Lig ekipleri West Ham ve Newcastle da 25 yaşındaki oyuncunun peşinde Kaynak: Fanatik

Fenerbahçe’de Comolli, Cocu’nun talebi sonrası Enes Ünal için harekete geçmişti. 21 yaşındaki oyuncunun kiralanma ihtimali, taraftarlar arasında heyecan yarattı.Kaynak: Fanatik

Everton'dan ayrılması an meselesi olan Yannick Bolasie'yi Fenerbahçe kadrosuna katmaya çok yakın... Kaynak: Fanatik

Fenerbahçe’nin hocası Cocu’nun, PSV’de görev yaptığı dönemde Sinan Gümüş’ü istediği ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının, Galatasaray ile sözleşme yenilemeyen 24 yaşındaki futbolcuyu hâlâ takip ettiği öğrenildi. Kaynak: Fanatik

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ

Dortmund’un sezon öncesi kampına katılan Ömer Toprak ise Terim'in istediği ilk isim...Dortmund’un Juventus’tan Mattia Caladria için teklif yapmasından sonra Ömer Toprak’ın da menajeri aracılığıyla  kendisine takım aramaya başladığı da iddia edildi. Transferin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor  Kaynak: Fotospor

İtalyan sitesi Calciomercato, Galatasaray'ın Santos'un 23 yaşındaki stoperi Lucas Verissimo ile ilgilendiğini ileri sürdü.. Kaynak: Fotomaç

Galatasaray'ın hedefi Hebei China Fortune’dan Gervinho.

Forvet adayları arasındaki yerini koruyan Ahmed Musa’nın transferi için bekleyiş devam ediyor. Bonservisi Leicester City’de bulunan 25 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, Galatasaray’ın yanı sıra CSKA Moskova ile görüşmelerini de sürdürüyor. Kaynak: Fanatik

DİĞER TAKIMLARIN TRANSFER HABERLERİ

Abdülkadir için Benfica’dan gelen 20 milyon Dolar’lık teklifi reddeden Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu, rakamın yükseltilmesini talep etti. Genç futbolcuyu elinden kaçırmak istemeyen Benfica, Trabzonspor ile tekrardan pazarlık masasına oturacak. Kaynak: Fanatik

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