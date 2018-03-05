21 Mayıs’a kadar transfere fren
G.Saray Teknik Direktörü, sezon bitene dek takımda iç ve dış transfer konuşulmasını yasakladı. Terim, “Yüksek moral ve huzur bir numaralı önceliğimiz. Mutlu insanların olduğu yerde başarı olur, biz önce bunu sağlamalıyız” dedi.
21. şampiyonluğa odaklanan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Florya’da transfer konuşulmasını yasakladı. Takımın tamamen şampiyonluğa motive olmasını isteyen Terim, iç ve dış transfer konusunun konuşulmasını 21 Mayıs’a kadar yasakladı. Bu tarih de sezonun son düdüğünün çalmasından sonraki gün demek. Terim yönetime, “Yüksek moral, huzur ve mutluluk bir numaralı önceliğimiz. Mutlu insanların olduğu yerde başarı olur, biz önce bunu sağlamalıyız” dedi. Terim bu çerçevede yönetimden futbolcuların alacaklarının ödenmesine öncelik verilmesini istedi.
ASAMOAH GÜNDEMDEN DÜŞTÜ
- Diğer yandan sezon başında ve devre arası transfer döneminde gündeme gelen ancak talipleri artan Juventuslu Kwadwo Asamoah’ın Inter’i tercih etmesi bekleniyor.
Bu gelişme üzerine Fatih Terim, gözünü kiralık olarak takımda yer alan Nagatomo’ya çevirdi. Performansıyla kendini kısa sürede kabul ettiren Nagatomo, karakteriyle de Terim başta olmak üzere herkesten tam not aldı.
Inter’den kiralanan Japon futbolcu, çizgisini sezon sonuna kadar devam ettirirse Galatasaray’da gelecek sezon için de kalması gündeme gelecek. Yönetim de transferden ziyade UEFA ile Finansal Fair Play görüşmelerine odaklandı.
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