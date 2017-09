2026 Dünya Kupası'na 41 aday kent

2026 FIFA Dünya Kupası için adaylığını açıklayan ABD-Kanada-Meksika ortaklığında toplam 41 kent maçlara ev sahipliği için ismini bildirdi. Bu 41 kent içinde Kanada’dan 6, Meksika’dan sadece 3 kent yer aldı.

Mayıs 2020’de belirlenecek ev sahipliği için ABD-Kanada-Meksika ortaklığının karşısındaki tek aday ise Afrika’dan Fas.



Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği için aday kentler ve stadyumlar şunlar:



ABD

Atlanta, Mercedes-Benz Stadium

Baltimore, M&T Bank Stadium

Birmingham, Legion Field

Boston, Gillette Stadium

Charlotte, Bank of America Stadium

Chicago, Soldier Field

Cincinnati, Paul Brown Stadium

Cleveland, FirstEnergy Stadium

Dallas, Cotton Bowl

Dallas, AT&T Stadium

Denver, Sports Authority Field

Detroit, Ford Field

Houston, NRG Stadium

Indianapolis, Lucas Oil Stadium

Jacksonville, EverBank Field

Kansas City, Arrowhead Stadium

Las Vegas, Raiders Stadium

Los Angeles, Los Angeles Memorial Coliseum

Los Angeles, LA Stadium

Los Angeles, Rose Bowl

Miami, Hard Rock Stadium

Minneapolis, US Bank Stadium

Nashville, Nissan Stadium

New Orleans, Mercedes-Benz Superdome

New York, MetLife Stadium

Orlando, Camping World Stadium

Philadelphia, Lincoln Financial Field

Phoenix, University of Phoenix Stadium

Pittsburgh, Heinz Field

Salt Lake City, Rice-Eccles Stadium

San Antonio, Alamodome

San Francisco, Levi’s Stadium

Seattle, CenturyLink Field

Tampa, Raymond James Stadium

Washington D.C., FedEx Field



Kanada

Edmonton, Commonwealth Stadium

Montreal, Stade Olympique

Ottawa, TD Place Stadium

Regina, Mosaic Stadium

Toronto, BMO Field

Vancouver, BC Place



Meksika

Guadalajara, Estadio Chivas

Mexico City, Estadio Azteca

Monterrey, Estadio Rayados