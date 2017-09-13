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2024 ve 2028 Olimpiyatları'nın düzenleneceği yerler belli oldu

2024 ve 2028 Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği kentler belli oldu. 2024 düzenlenecek olan olimpiyat oyunlarının düzenleneceği ülkeler belli oldu. 2024 Olimpiyatları Fransa'ya verilirken 2028 Olimpiyatları ise ABD'de düzenlenecek.

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliğini 2024'te Paris, 2028'de Los Angeles'ın yapacağını açıkladı.

IOC'den yapılan açıklamada, Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 2024'te Fransa'nın başkenti Paris, 2028'de ise ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Peru'nun başkenti Lima'da yapılan toplantıda konuşan IOC Başkanı Thomas Bach, "Paris 2024 ve Los Angeles 2028'i tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Paris (1900 ile 1924) ve Los Angeles (1932 ile 1984) daha önce ikişer kez Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmıştı

OlimpiyatlarLos AngelesParis
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