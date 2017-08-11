2024 Olimpiyatları öncesi sürpriz karar!

Organizasyon için çalışmalar yürüten Paris Komitesi, son yıllarda dünyada büyük bir popülariteye ulaşan esporu oyunlara dahil etmek için harekete geçti.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile görüşmelere başlayacaklarını açıklayan Paris 2024 eş başkanı Tony Estanguet, Associated Press'e verdiği demeçte, “gençlerin espora büyük bir ilgisi var. Buna kayıtsız kalmaz hiç doğru değil. Bence esporun olimpiyatlara dahil olması ilginç bir deneyim olacak. Bu konu üzerinde çalışmak için oldukça uzun bir zamana sahibiz” dedi.