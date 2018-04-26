2024 için resmen adayız! Müjdeli haberi bekliyoruz...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylık dosyasını UEFA'ya teslim etti.

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleşen törende; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis'e adaylık dosyasını sundu.

Törende Başkan Yıldırım Demirören'in yanı sıra UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar ve Alaattin Aykaç, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile UEFA EURO 2024 Adaylık Tanıtım Elçisi Barış Telli yer aldı.

Resmi adaylık başvurusunu 2 Mart 2017 tarihinde yapan Türkiye'nin dosyasında, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık teklifinin tüm teknik detayları, hükümet garantileri ve destek mektupları, çalışma kitabı ile ek belgeler yer alıyor.

UEFA EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke, 27 Eylül 2018 tarihinde yapılacak UEFA Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında açıklanacak.

En Çok Oynanan Bahis 151 Galatasaray - Beşiktaş 1 MS1 2,00 3270 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 151 Galatasaray - Beşiktaş 1 12,00 %59,01 X3,20 %16,32 22,60 %24,67

YILDIRIM DEMİRÖREN: "EŞİ GÖRÜLMEMİŞ DEVLET DESTEĞİ"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, "2024 Avrupa Şampiyonası adaylık dosyamızı bugün UEFA Genel Sekreteri'ne sunuyor olmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Başkan Demirören, "Dördüncü kez arka arkaya bu turnuvaya aday olan Federasyonumuz, eşi görülmemiş bir devlet desteği ile şu ana kadarki en iyi dosyayı hazırlamıştır. Hiçbir ön koşul olmadan aldığımız tüm garantiler, içinde bazı ilave, yenilikçi unsurları da barındırmaktadır. Bunlar, turnuvanın mali başarısını güvence altına alacak ve UEFA'ya üye federasyonlara fayda sağlayacaktır. Artık bizim zamanımızın geldiğini düşünüyor ve coşkumuzu tüm Avrupa ile birlikte paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

SERVET YARDIMCI: "TÜRKİYE'NİN ZAMANI GELDİ"

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve 1. Başkanvekili Servet Yardımcı da "Bugün, Türk futbolu için tarihi bir gün ve en iyisi olduğunu düşündüğümüz adaylık dosyamızı UEFA'ya teslim etmekten memnuniyet duyuyoruz. 2016 Avrupa Şampiyonası dosyamızı sunduğumuz 2010 yılında bazı taahhütler vermiştik. Sekiz yıl sonra bugün, bunların çok daha fazlasını taahhüt ediyoruz. Türkiye, kararlılığı ve azmi ile bilinen bir ülkedir ve şimdi Türkiye'nin ilk Avrupa Şampiyonası'nı düzenleme zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

BARIŞ TELLİ: "KALICI BİR MİRAS OLACAK"

UEFA EURO 2024 Adaylık Tanıtım Elçisi Barış Telli ise şöyle konuştu: "İstanbul'da 40 bin taraftarın önünde Avrupa Şampiyonu tacını taktığımız maçta milli takım formasını giymek, hayatımdaki en gurur verici andı. Türk gençliğinin tıpkı benim yaptığım gibi bir Avrupa şampiyonasında oynamayı hayal etmesini istiyor ve artık Türkiye'nin bir Avrupa Şampiyonası düzenleme zamanının geldiğine inanıyorum. Mükemmel adaylık dosyamızla düzenleyeceğimiz turnuva, bölge için mükemmel bir kalıcı miras olacaktır. TFF'nin yaptığı muhteşem çalışma sayesinde ampute futbolcu olarak önemli bir fırsat elde ettim. UEFA EURO 2024'ün benim gibi herkese futbol oynama fırsatı vereceğini düşünüyorum."