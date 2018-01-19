2024 adaylığı için slogan açıklandı!

Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için 'Logo ve Slogan Tanıtım Toplantısı' yapıldı.

TFF, Euro 2024 adaylığı için belirlenen sloganı açıkladı: Birlikte Paylaşalım

DEMİRÖREN: "HEDEFİMİZ, 2024'Ü UNUTULMAZ KILMAK"

Tanıtım toplantısında konuşan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, "Cumhurbaşkanımızın himayesinde ve milletimizin desteğiyle 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasını ülkemize hediye etmek istiyoruz. Futbolu seven bir ülke olarak bunu çok istiyoruz. UEFA'ya mükemmel bir dosya sunacağız. İnşallah kazanan Türkiye olacak. Pes etmedik ve 4. kez Avrupa şampiyonası için aday oldu. TFF, vizyonu ve gücüyle futbolu Avrupa seviyesine taşıyabilecek durumdadır. Hedefimiz, 2024'ü unutulmaz kılmaktır" dedi.

BAKAN BAK: ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERECEĞİZ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Heyecanlıyız ve gururluyuz çünkü yaptığımız tesisler bizleri gururlandırıyor. Standartları görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen biri. O da bunu çok istiyor. İnanıyoruz ve başaracağız. 27 Nisan'a kadar olan dosyayı hazırlamak için elimizden gelen desteği vereceğiz. Bütün hazırlıklarda adım adım TFF'ye destek veriyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan EURO 2024 adaylık tanıtımı için resmi web sayfası açıldı:

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