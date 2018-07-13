2022 Dünya Kupası kışın oynanacak
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında oynanacağını açıkladı.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında oynanacağını açıkladı.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, yaz aylarında Katar'da yaşanan hava sıcaklığı nedeniyle tartışma yaratan turnuvanın kışın oynanmasına karar verildiğini duydu.
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