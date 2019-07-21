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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
21.07.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

2021 Avrupa Şampiyonası eleme grupları yarın belli olacak!

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2021 Avrupa Şampiyonası eleme grupları yarın belli olacak!

2021 Avrupa Kadınlar ve Erkekler Basketbol Şampiyonası elemelerinin grupları yarın belli olacak.

Almanya'nın Münih kentinde, TSİ 13.15'te gerçekleştirilecek kura çekimine, A Milli Kadın Takımı ikinci torbadan, A Milli Erkek Takımı ise üçüncü torbadan katılacak.

2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Fransa ve İspanya'nın doğrudan katılma hakkı alması nedeniyle elemelerde 33 takım mücadele edecek. Grupların 6'sı dörderli, 3'ü üçerli takımlardan oluşacak ve gruplardaki her takım birbiriyle rövanş usulü maç yapacak.

Elemelerin ardından grubunu lider tamamlayan 9 takım ile en iyi ikinci olan 5 takım, 2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

2021 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nın elemelerinde ise 32 takım yer alacak. Takımlar, dörderli 8 gruba dağılacak ve birbirleriyle rövanş usulü karşılaşacak.

Elemelerin ardından ev sahibi takımlar Almanya, Çekya, İtalya ve Gürcistan'ın bulunduğu gruplar dışında, ilk üç sırada yer alan ülkeler şampiyonaya bilet alacak. Ev sahibi ülkelerin bulunduğu gruplarda ise ev sahibi ülke ile en iyi iki takım şampiyonaya katılacak.

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