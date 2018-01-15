2020 UEFA Süper Kupa maçı için 9 aday

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, 2020 UEFA Süper Kupa maçının ev sahipliğini üstlenmek için 9 ülkenin adaylık başvurusunda bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, UEFA İcra Kurulu'nun karşılaşmaya ev sahipliği yapacak stadı 29 Mart'ta duyuracağı belirtildi.
Aday ülke ve statlar şöyle:
Ülke: Şehir: Stat:
Arnavutluk Tiran Ulusal Arena
Belarus Minsk Dinamo
Finlandiya Helsinki Helsinki Olimpiyat
Fransa Nice Allianz Riviera
İsrail Hayfa Sami Ofer
Kazakistan Almatı Almatı Merkez
Moldova Kişinev Zimbru
Kuzey İrlanda Belfast Windsor Park Ulusal Futbol
Portekiz Porto Dragao