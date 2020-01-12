2020 Tokyo Olimpiyatları ne zaman? 33 spor dalı yarışacak!

A Milli Kadın Voleybol Takımı 12 Ocak'ta oynadığı maçta Almanya'yı mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı garantiledi. 33 spor dalının yer alacağı olimpiyatın tarihi şimdiden çok sayıda sporsever tarafından merak konusu oldu. Peki, 2020 Tokyo Olimpiyatları hangi tarihte? Olimpiyatlarda hangi spor dalları yarışacak? İşte, detaylar...

2020 TOKYO OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

2020 Yaz Olimpiyat Oyunları Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek. 24 Temmuz – 9 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılacak olan olimpiyatlarda 33 spor dalı yer alacak. Oyunlarda; Sportif Tırmanış, Karate, Kaykay ve Dalga Sörfü Olimpik Programa ilk kez, Beyzbol/Softbol ise yeniden dahil edilecek.

7 Eylül 2013 tarihinde Buenos Aires'te yapılan 125. IOC oturumunda Tokyo ev sahibi şehir olarak ilan edilmiştir. Tokyo aynı zamanda 1964 Yaz Olimpiyatları'na da ev sahipliği yapmıştır.