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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.11.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için rekor beklentisi!

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için rekor beklentisi!

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na rekor sporcu sayısıyla katılmayı hedefliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar 8 sporcusuyla olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan lacivert-beyazlıların 39 sporcusu da olimpiyat vizesi için mücadelesini sürdürüyor.

Kulüp başkanı Fatih Keleş, olimpiyat kafilesine en fazla sporcu gönderen ve Tokyo'da kürsüye en fazla sporcu çıkaran kulüp olma sevincini yaşamak istediklerini söyledi.

Özellikle kulüp bünyesinden yetişen sporcuların, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonası gibi etkinliklerde kürsüye çıkmasının, 16 milyon İstanbullu ve kendilerini için gurur kaynağı olacağını belirten Keleş, "15 olimpiyat madalyası ile ülkemizin en başarılı spor kulübüyüz. 2020 ile beraber başarılarımızı katlanarak artıracağız. Amatör branşlara ve sporculara yoğunlaşarak geleceğin zeki, çevik ve ahlaklı örnek sporcularını yetiştirmeye devam edeceğiz. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kulüp çatısı altında spora başlayan minik sporcu adaylarının da günün birinde olimpiyat şampiyonu olma hedefi taşıdıklarını vurgulayan Keleş, en önemli hedeflerinin modern tesis ve uzman antrenör kadrosuyla Türk sporuna hizmet olduğunu dile getirdi.

Olimpiyat oyunlarında bugüne kadar; 4 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 15 madalyayı Türkiye'ye kazandıran turuncu-lacivertli ekipte, şimdiden güreşte, Cenk İldem ve badmintonda Neslihan Yiğit, Tokyo'da mücadele etmeyi garantiledi. Bedensel engelli yüzmede Beytullah Eroğlu, Elif İldem, okçuluk makaralı yayda Bülent Korkmaz, okçuluk klasik yayda Özgür Özen, Sadık Savaş ve Yağmur Şengül ise Paralimpik Oyunları'na katılım vizesi aldı.

Halterde Daniyar İsmayilov, tekvandoda İrem Yaman, Nafia Kuş, judoda Mikail Özerler, Vedat Albayrak, Cemal Erdoğan, Mihraç Akkuş, güreşte Metehan Başar, Atakan Yüksel, Fatih Cengiz, Fatih Erdin, atletizmde Muzaffer Bayram, Ramazan Özdemir, karatede Erman Eltemur, Meltem Hocaoğlu, paralimpikte Koral Belkin Kutlu başta olmak üzere 39 sporcu kota mücadelesini sürdürüyor.

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