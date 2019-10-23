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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
23.10.2019 - 19:20, Son Güncelleme:

2020 Şampiyonlar Ligi Finali, dış basında

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2020 Şampiyonlar Ligi Finali, dış basında

İspanya’nın köklü gazetelerinden Marca, Galatasaray - Real Madrid maçı için geldiği İstanbul’da 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline değindi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Tesisleri’ne gelen İspanyol medya ekibi, TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Şampiyonlar Ligi Final Elçisi Hamit Altıntop ile İspanya’da forma giymiş olan Rüştü Reçber ve Nihat Kahveci ile bir araya geldi.

SERVET YARDIMCI: 2005’TEN DAHA İYİ OLACAK
Servet Yardımcı final ile ilgili olarak, “Bu sezonki organizasyon, 2005’te Liverpool ve Milan arasında oynanan finalden daha iyi olacak. Daha iyi olduğunu göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

2005’te yaşanan problemlerin tekrar edilmeyeceğini kaydeden Yardımcı, “İstanbul’da 2 havalimanı var ve her türlü kategoride çok sayıda otel mevcut. Her şeyin kontrolümüz altında olması için çalışıyoruz” dedi.

“TEK DİLEĞİM, FİNALİN İKİ FARKLI ÜLKE TAKIMI ARASINDA OYNANMASI”
Final için herhangi bir favorisi olmadığını belirten Servet Yardımcı, “Ancak tek dileğim, finalin iki farklı ülke takımı arasında oynanması. Atmosfer daha kuvvetli oluyor. Bir Premier Lig ve bir La Liga takımı olabilir” diye konuştu.

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