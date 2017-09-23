2020 Hava Oyunları’na en güçlü aday Türkiye

Türkiye’nin Malezya, ABD, Meksika ve Avustralya ile birlikte 2020 Dünya Hava Oyunları ev sahipliğine aday olmasının ardından FIA Başkanı Frist Brink ve Dünya Hava Oyunları Organizasyon Direktörü Markus Haggeney, incelemelerde bulunmak için Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Babadağ’a gitti.1965 rakımlı Babadağ hakkında bilgi alan Başkan Brink ve beraberindekiler daha sonra 1965 metre pistine çıktı. Başkan Brink yamaç paraşütü pilotu Yavuz Aslan, Kaymakam Şahiner ise Halil Kayır ile yamaç paraşütüyle ikili atlayış yaptı. Kalkış sırasında Brink ve Şahiner’in ayaklarındaki ayakkabılar paraşütten düştü.

ÜÇ TEMEL ÖZELLİK

Uluslararası Havacılık Federasyonu’nun (FAI) Başkanı Brink, “Her beş senede bir Dünya Hava Oyunları Organizasyonu yapıyoruz. En son Dubai’de yaptık. 2020 ‘nin araştırmaları için Türkiye’deyiz. Şu anda muhtelif adaylar var, gezip gördüm kadarıyla en büyük adaylardan biri Türkiye. Oyunlar direktörümüz de burada. Onlar ile birlikte teknik bir rapor hazırlayacağız. Üç temel özellik üzerinde duruyoruz. Finans, konaklama ve seyirci ilgisi. Türkiye, Asya ve Avrupa’nın tam ortasında bulunuyor. Sporcuların ulaşım açsından da kolaylığı var. 7 kişiden oluşan yönetim kurulumuz 27 Ekim’de Lozan’da yapılacak yönetim kuruluna izlenimlerle ilgili rapor sunulacak. En ciddi adaylardan Türkiye, Meksika, ABD ve Malezya arasından seçimini yapacak. 1997’de ilk hava oyunlarını yapan Türkiye’nin 2020 Dünya Hava Oyunları’nı yapması için çok pozitifim” dedi.

Brink ve Haggeney’e, Türk Hava Kurumu (THK) Havacılık ve Eğitim Başkanı Bekir Sıtkı Akyüz ile Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner eşlik etti.

BABADAĞ’IN SİHRİ

FAI Sportif Direktörü Markus Haggeney ise Dünya Hava Oyunları’nın iki temel özelliğinin olduğunu kaydederek, “Birincisi ülkenin güzelliğini havadan gösterebilmek, ikincisi sporcuları ve turistleri izlemeye çekebilmek. Bu açılardan Türkiye organizasyonu kazanma yönünden ciddi bir ülke. Babadağ’ın sihri beni büyüledi. Geniş bir rapor sunacağız. Ayrıca 2020 organizasyonunda drone alternatif yarışmaları da yapılacak” ifadelerini kullandı. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner Dünya Hava Oyunları’nı Türkiye’ye getirmek için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, “Eğer Türkiye’de yapılırsa bir ayağını Fethiye Babadağ’a aldıracağız” şeklinde konuştu.