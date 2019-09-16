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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
AA
16.09.2019 - 16:39, Son Güncelleme:

2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde rakipler belirlendi

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2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde rakipler belirlendi

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi’nde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, toplam 5 ayaktan oluşan Uluslar Ligi'nde, genel sıralamada ilk 5 içinde yer alacak ekiplere ev sahibi Çin finallerde mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Uluslar Ligi’nin ilk haftasında 19-21 Mayıs 2020 tarihlerinde İtalya, Sırbistan ve Polonya, ikinci haftasında ise 26-28 Mayıs 2020 tarihlerinde Çin, Almanya ve Kanada ile karşılaşacak.

Ligin üçüncü haftasına Türkiye ev sahipliği yaparken, 2-4 Haziran 2020 tarihlerinde rakipler Tayland, Rusya ve Dominik Cumhuriyeti olacak.

Milliler dördüncü haftada 9-11 Haziran 2020 tarihlerinde ABD, Belçika ve Japonya, beşinci haftada ise 16-18 Haziran 2020 tarihlerinde Güney Kore, Brezilya ve Hollanda ile mücadele edecek.

2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi, 5 Temmuz 2020 tarihinde Çin’in Nanjing kentinde oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

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