MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol Haberleri2020 FIBA Kıtalararası Kupa, 7-9 Şubat'ta! Tenerife'de...
GeriBasketbol 2020 FIBA Kıtalararası Kupa, 7-9 Şubat'ta! Tenerife'de...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
13.12.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

2020 FIBA Kıtalararası Kupa, 7-9 Şubat'ta! Tenerife'de...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2020 FIBA Kıtalararası Kupa, 7-9 Şubat'ta! Tenerife'de...

2020 FIBA Kıtalararası Kupa, 7-9 Şubat'ta İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenecek.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda NBA Gelişim Ligi şampiyonu Rio Grande Valley Vipers (ABD), FIBA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Virtus Bologna (İtalya), FIBA Amerika Ligi'nde şampiyonluk ipini göğüsleyen San Lorenzo de Almagro (Arjantin) ve ev sahibi Iberostar Tenerife (İspanya) takımları mücadele edecek.

Dörtlü Final formatıyla düzenlenecek organizasyonda müsabakalara Pabellon Insular Santiago Martin ev sahipliği yapacak.

Turnuvada 7 Şubat'ta yarı final, 9 Şubat'ta ise final ve üçüncülük müsabakaları oynanacak. 

2020 FIBA Kıtalararası Kupa, 7-9 Şubatta Tenerifede...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle