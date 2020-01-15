2020 EURO ne zaman başlayacak?

EURO 2020'de A Grubu'nda yer alan Türkiye; İtalya, Galler ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek. İşte, turnuvanın başlayacağı tarih...

TURNUVA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şampiyona tarihinde ilk kez 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı, 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra beşinci kez mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip, şampiyona tarihindeki en büyük başarısını Avusturya ve İsviçre'nin ortaklaşa düzenlediği EURO 2008'de yarı final oynayarak yakalamıştı.

EURO 2020 GRUPLARI

A Grubu: Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre

B Grubu: Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya

C Grubu: Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Uluslar Ligi play-off D veya A Grubu birincisi

D Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Uluslar Ligi play-off C Grubu birincisi, Çekya

E Grubu: İspanya, İsveç, Polonya, Uluslar Ligi play-off B Grubu birincisi

F Grubu: Uluslar Ligi play-off A veya D Grubu birincisi, Portekiz, Fransa, Almanya

AÇILIŞ MAÇI İTALYA VE TÜRKİYE ARASINDA

Şampiyonanın açılış maçı A Grubu'nda ev sahibi ülkelerden İtalya ile A Milli Futbol Takımı arasında oynanacak.

İtalya, açılış karşılaşmasında 12 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda Türkiye'yi ağırlayacak.

Türkiye, grupta ikinci maçını 17 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.00'da Galler, 21 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da ise İsviçre ile oynayacak.

EURO 2020 FORMATI

EURO 2020'de takımlar 4'erli 6 grupta yer alacak. Gruplarda oynanacak 3'er karşılaşmanın ardından ilk iki sırada yer alan 12 takım bir üst tura yükselecek.

Bu 12 takımın yanı sıra, en iyi puana sahip 4 üçüncü de son 16 turuna adını yazdıracak.

Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçları ise tek maç eleme usulüne göre oynanacak.